Самарцы требуют остановить строительство 32-этажек на ул. Антонова-Овсеенко

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В Самаре в границах улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко строят три новых жилых дома. Однако проведением работ по строительству 32-этажных высоток недовольны местные жители.

Новый жилой комплекс планировали сделать самым высотным в столице губернии. Одним из преимуществ также является удобное расположение относительно парков и торговых центров. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2021 года, даже несмотря на то, что работы начались только на рубеже 2019 и 2020 годов.

За год застройщики возвели 12 этажей и на этом этапе горожане просят остановить строительство. По словам местных жителей, 32-этажные дома могут усугубить проблемы с коммунальными услугами, а существующая инфраструктура итак не справляется с нагрузкой. Помимо этого жильцы переживают, что после строительства возникнет проблема с устройством детей в школы и детские сады.

Жителям ответили, что застройщики и власти должны удовлетворить права обманутых дольщиков, поэтому никаких изменений в параметры вносить не будут.

«Эту территорию мы получили по результатам торгов, и у нее уже было обременение в виде обманутых дольщиков. Для них мы достроили две высотки, но остались еще люди. Их мы тоже планируем обеспечить квартирами, бесплатно, за наш счет. Однако от властей компания не получила ни компенсационного участка, ни иного возмещения. Но проект надо выводить на рентабельность. Поэтому мы решили увеличить количество этажей до 32. Это не лишние квартиры, как кто-то считает, это наши деньги, на которые мы будем вести работы. Первоначальный проект предусматривал строительство большего количества домов. Но были претензии, в том числе и из-за уровня инсоляции (пропуска солнечного света). Поэтому мы решили оставить 3 дома», - рассказал генеральный директор компании-застройщика Михаил Жуков, пишет 63.ru.

Ранее стало известно, что жители Самары вывесили баннеры с протестом против застройки на Солнечной. Владельцы квартир в жилом комплексе на улице Солнечной решили отстоять земельный участок перед окнами своих домов, пишет ГТРК Самара.