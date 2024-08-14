Самарский речной вокзал намерены обновить за три года

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Такими планами поделился глава Самарской области Вячеслав Федорищев во время выездного совещания по развитию водного транспорта и инфраструктуры 63-го региона. Мероприятие прошло утром 14 августа.

Руководитель губернии подчеркнул, что необходимо организовать работы по повышению транспортной и туристической логистик. В планах - реконструкция речного вокзала в Самаре. Профильный проект войдет в программу развития региона.

Вячеслав Федорищев объяснил:

- Решение принято: в программе развития на ближайшие три года - реконструкция речного вокзала, создание нового здания, современного, красивого, правильного. Главное - модернизация и закупка новых судов, развитие речного судоходства. Всему этому быть.

Глава региона добавил, что в Самарской области создадут комфортную туристическую среду.

Также на днях стало известно о планах по восстановлению стадиона "Заря" в Советском районе регионального центра. Там хотят обустроить новые трибуны, футбольное поле с искусственным покрытием, беговую дорожку и сектор для прыжков в длину, пишет Сова.