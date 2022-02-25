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Самарская область сохраняет высокие темпы ввода в эксплуатацию жилья
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Самарская область сохраняет высокие темпы ввода в эксплуатацию жилья

25 февраля 2022 17:22
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По итогам января 2022 года в регионе введено в эксплуатацию 186 тысяч квадратных метров жилья. Это 10% от планового задания на текущий год.

По итогам января 2022 года в Самарской области в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» введено в эксплуатацию 186 тысяч квадратных метров жилья. Это 10% от планового задания на текущий год и 137% от аналогичного показателя января 2021 года.

В настоящее время в регионе по 81 разрешению на строительство возводится 1 миллион 728 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Об этом стало известно в ходе заседания президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое еженедельно проводит заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума комиссии Марат Хуснуллин. В заседании штаба принял участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Открывая совещание, Марат Хуснуллин отметил, что по итогам января фиксируется значительное превышение показателя по вводу жилья в Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 81%.

Напомним, по итогам 2021 года на территории региона общая площадь введенного жилья составила 1 миллион 803 тысячи квадратных метров, что составляет 106% от плана по вводу жилья на 2021 год (1 миллион 700 тысяч квадратных метров). Это превышает фактически введенные объемы в 2020 года на 29%.

По итогам совещания Виктор Кудряшов дал поручение областному минстрою подготовить необходимый пакет документов и направить в федеральный центр, чтобы запросить дополнительные средства на компенсации в связи с удорожанием строительства.

Один из вопросов повестки заседания штаба – реализация программы «Стимул» в субъектах Федерации. В рамках программы по стимулированию жилищного строительства на территории Самарской области в текущем году планируется строительство четырех объектов инфраструктуры. В том числе – автомобильных дорог на территории 7-й очереди жилищной застройки возле села Лопатино Волжского района, а также 3-й очереди первого комплекса автомобильных дорог, аккумулирующего резервуара дождевой канализации с территории 3-го, 4-го и 5-го микрорайонов и автомобильной дороги по улице Алексея Росовского в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Все объекты планируется сдать в декабре 2022 года. В будущем году по программе «Стимул» планируется построить еще четыре инфраструктурных объекта, а в 2024-м – еще два.

 

Фото:    pixabay

 

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