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Самара - единственный миллионник, где медианная цена метра на вторичке выше, чем в новостройке

17 июля 2024 10:46
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Самара - единственный миллионник, где медианная цена метра на вторичке выше, чем в новостройке

В большинстве российских мегаполисов в июне увеличился ценовой разрыв между строящимся и готовым жильем, в среднем по городам-миллионникам он составил 27% в пользу новостроек. Сокращение дистанции отмечается лишь в Воронеже, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде: в этих городах коррекция разницы между типами недвижимости происходит из-за снижения цен на новостройки и незначительного роста или стагнации цен на вторичном рынке, сообщает Яндекс Недвидимость.

Единственным городом, где квадратный метр готового жилья дороже, чем квадратный метр в новостройках, является Самара. Большой объем нового жилья возводится в отдаленных районах, а проектов класса бизнес и элит в городе меньше десяти, в то время как на комфорт-класс приходится около 60 проектов. При этом в Самаре насчитываются десятки предложений вторичной недвижимости дороже 20 миллионов. В июне в Самаре медианная цена квадратного метра в новостройке составила 99 000 р, в то время как на вторичном рынке 113 000.

В Старой Москве (с учетом всех типов недвижимости) разница в цене между строящимся и готовым жильем составляет 41% в пользу новостроек, в ТиНАО ценовой разрыв менее выраженный и составляет 20% в пользу строящегося жилья. В Петербурге первичное жилье дороже вторичного также на 20%, относительно прошлого месяца ценовой разрыв немного увеличился.

“Мы связываем это с несколькими факторами, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Во-первых, новостройки в среднем показали в июне рост медианной цены из-за вымывания дешевых лотов ввиду повышенного спроса перед окончанием льготной ипотеки с господдержкой, в то время как и так более низкие цены на вторичном рынке стагнировали. Также, когда мы говорим о вторичном рынке, мы учитываем весь фонд. Если мы говорим об относительно молодой вторичке, то разница будет меньше. Например, разница в цене между новостройкой и вторичкой возраста до 5 лет в крупнейших городах-спутниках Москвы составляет в среднем 9,2%, однако если сравнивать новостройки с фондом, которому уже 5-10 лет, то разница в цене составит в среднем уже 12%. А если рассматривать дома, введенные в эксплуатацию 10 и более лет назад, то разница будет уже в среднем 24%”.

Городами с самой значительной разницей цены в среднем по первичному и вторичному рынку рынке стали Нижний Новгород, где квадратный метр в новостройках стоит на 47% дороже, чем на вторичном рынке, Волгоград (разница составляет 43%), Омск (39%), Уфа (38%) и Челябинск (38%).

“Средняя цена квартир в экспозиции вторичного рынка вероятно будет расти, прежде всего математически: наиболее доступные предложения вторички будут вымываться активнее, чем прежде, после завершения массовых льготных программ, - считает Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Это должно усилить тренд на сближение цен квадрата новостроек и вторички”.

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