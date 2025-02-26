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Россияне назвали главные факторы при выборе квартиры в новостройке

26 февраля 2025 11:39
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россияне назвали главные факторы при выборе квартиры в новостройке

Одними из наиболее важных факторов для россиян при выборе жилья в новостройке являются цена (53%), инфраструктура района (37%), расположение дома (32%) и надежность продавца (31%). В 44% случаев о новых предложениях застройщиков опрошенные узнают из рекламы на классифайдах и маркетплейсах, а также на сайтах и  в мобильных приложениях девелоперов .

Специалисты Авито Недвижимости и Авито Рекламы опросили 10 000 совершеннолетних россиян, чтобы узнать об их опыте и планах по покупке жилья в новостройках, основных критериях выбора новой квартиры и источниках информации о предложениях на первичном рынке.

Среди опрошенных 29% хотя бы раз приобретали жилье в новостройках, больше половины из них (52%) совершили покупку в течение последних пяти лет. Почти треть жителей страны  (31%) планируют купить квартиру в новостройке в будущем. Среди них 40% рассчитывают приобрести квартиру в следующие 3 года, еще 23% — в срок от 3 до 5 лет и 37% — в период от 5 лет.

Также россияне, которые уже приобретали жилье в новостройках или планируют это сделать, рассказали о наиболее важных факторах при выборе квартиры. Ключевым критерием стала цена — так ответили 53% респондентов*. Еще  одним значимым фактором при выборе жилья в новостройке стала инфраструктура района (наличие рядом магазинов, школ, детских садов, больниц) — за этот вариант проголосовали 37% опрошенных. Среди других критериев респонденты называли расположение жилого комплекса  (32%), надежность застройщика (31%), площадь квартиры (28%), транспортную доступность (24%), планировку жилья (23%).

Среди наиболее важных дополнительных удобств в ЖК чаще всего россияне отмечали охраняемую территорию (52%)*. Также на выбор респондентов влияет наличие детской площадки рядом с домом (48%), действующего бизнеса на первых этажах помещения  (38%) и зон для общения и отдыха жителей (28%). Подземный паркинг отмечали в 27% случаев, двор без машин — в 26%. 

«С середины прошлого года, когда завершилось действие массовой льготной ипотеки, мы наблюдаем формирование отложенного спроса на первичном рынке недвижимости. Одновременно с этим в последние месяцы активность потенциальных покупателей новостроек на платформе растет, что может привести к частичной реализации этого спроса уже в ближайшее время. Вложения застройщиков в качественное строительство, инфраструктуру, высокий уровень сервиса и гибкие условия покупки выступают важными условиями для привлечения покупателей на конкурентом рынке. Вместе с тем, возрастает роль и рекламных инструментов, в том числе на классифайдах», — комментирует Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

В ходе опроса россияне рассказали, откуда они узнают о новых предложениях застройщиков. По 44%* респондентов в качестве основных источников информации назвали рекламу на классифайдах и маркетплейсах, а также сайты и мобильные приложения застройщиков. На рекомендации знакомых и друзей ориентируются 33% опрошенных, на рекламу в поисковиках — 32%, в соцсетях — 22%.

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