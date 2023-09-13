Район станции метро «Гагаринская» в Самаре зачистят от гаражей

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В Самаре еще несколько участков решили отдать под комплексное развитие территорий (КРТ). Проект постановления об этом опубликовали на сайте мэрии.

Судя по документу, речь идет об участках которые находятся на улицах Гагарина, Революционной, проезде Георгия Митирева — между станцией метро «Гагаринская» и клиниками СамГМУ.

КРТ проводят по следующему плану. Участки выставляют на торги. Победитель должен зачистить их от старых построек (при необходимости расселить дома). Взамен он получает возможность построить там новое жилье, пишет 63.ру.

Как указано в проекте постановления мэрии, на этих участках под снос планируют пустить:

два гаража на проезде Георгия Митирева;

нежилое здание на проезде Георгия Митирева, 7;

многоквартирные дома на улице Артемовской, 3, 5, 8;

нежилое здание на улице Революционной, 111, 113;

блок гаражей на Революционной, 113а;

склад железный на проезде Георгия Митирева, 14;

производственное здание на улице Артемовской, 6;

гаражи на пересечении Революционной и Третьего проезда;

склад на Революционной, 72;

нежилое здание на проезде Георгия Митирева, 12.

— На освобожденной территории можно будет построить жилые дома. Предельная высота зданий — 97,50 метра (это около 32–33 этажей), — следует из документа.

Обозначено в постановлении и требование по парковкам. Оно более щадящее, чем в целом по городу. На каждые 110 кв. метров жилой площади должно приходиться одно парковочное место.