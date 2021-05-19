Работы на ледовом дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре завершаются по графику

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Во вторник, 18 мая 2021 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов проинспектировал ход работ и провел совещание по завершению строительства ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре.

В совещании приняли участие заместитель председателя Правительства области Александр Фетисов, врио министра строительства Сергей Пичушкин, министр спорта региона Сергей Кобылянский, представители администрации городского округа Самара, Государственной инспекции строительного надзора, других надзорных ведомств и подрядной организации.

Процесс строительства знакового спортивного объекта находится под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, здание площадью 29 тысяч квадратных метров состоит из двух четырехэтажных блоков, основного - спортивно-зрелищного - и тренировочного. В основном блоке разместится ледовая арена на пять тысяч зрительских мест и все необходимое для ее функционирования. На этой площадке можно будет проводить крупные соревнования по хоккею и фигурному катанию, в том числе международного уровня, а также концерты и зрелищные мероприятия.

На четвертом этаже основного здания предусмотрен конференц-зал на 400 мест. Он оснащен оборудованием для слабослышащих и слабовидящих людей и может трансформироваться в площадку для проведения шахматных и шашечных турниров.

«Тренировочный» блок арены включает в себя тренировочное хоккейное поле габаритами 60х30м, универсальный спортивный зал, тренажерный и хореографический залы.

Универсальный зал предусматривает возможность проведения тренировок по баскетболу.

«Это один из спортивных объектов Самары, который будет отвечать всем тенденциям технологических решений последних лет: шесть температурных режимов льда для разных видов спорта, различные режимы освещения и вентиляции под разную степень загрузки. Примененное зонирование территории позволит проводить здесь одновременно и тренировочные процессы, и концертные программы, и крупные соревнования», - пояснил Андрей Костенко, генеральный директор «Волгатрансстрой-9».

Здесь также разместится первый не только в регионе, но и в Приволжском федеральном округе специализированный керлинг-центр на четыре дорожки. Самарская федерация керлинга, получит профессиональное поле, соответствующее самым современным требованиям.

«Строительство ведется в рамках графика. Мы рассчитываем, что объект будет завершен в конце лета – начале осени. На сегодняшнем совещании мы обсуждали вопросы подготовки Дворца спорта к вводу в эксплуатацию, набора персонала, организации проведения здесь спортивных и других массовых мероприятий сразу после открытия в полном объеме, с тем, чтобы объект не простаивал. Обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории. У подрядчика и городских служб есть понимание, как их решать. Уверен, что к концу лета мы получим не только Дворец спорта, но и новое общественное пространство, которое украсит наш город», - подвел итоги совещания первый вице-губернатор.