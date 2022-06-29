Прокуратура оспаривает согласование администрацией Самары строительства многоэтажек с минимумом парковок

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Прокуратурой города на постоянной основе осуществляется мониторинг состояния законности в сфере жилищного строительства.

Особое внимание уделяется соблюдению прав граждан на достойную и благоприятную инфраструктуру при возведении многоквартирных домов.

Изучением проектов застройки территории в границах ул. Центральной, Южного шоссе, ул. Коммунальной, КСП «Волгарь» и Ракитовского шоссе, расположенных на территории Куйбышевского и Кировского районов города выявлены факты согласования администрацией городского округа Самары строительства многоэтажных домов при отсутствии достаточного количества парковочных мест.

По результатам проверки соблюдения градостроительного законодательства, прокуратурой города направлено в суд 3 исковых заявления о признании незаконными правовых актов органа местного самоуправления о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.

Ранее решением Ленинского районного суда г.Самары от 07.09.2021 удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города о признании незаконным правового акта о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара ООО «Вымпелстрой», сообщает облпрокуратура.