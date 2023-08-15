Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани за гибель пешехода, женщину ждет скамья подсудимых
В Сызрани за гибель пешехода, женщину ждет скамья подсудимых
Специалисты "РКС-Самара" готовят перекладку 60 метров Безымянского коллектора
Специалисты "РКС-Самара" готовят перекладку 60 метров Безымянского коллектора
Тольяттинец обокрал аптеку
Тольяттинец обокрал аптеку
Срок выплаты детских пособий предлагают продлить
Срок выплаты детских пособий предлагают продлить
Проект билайн бизнес оснастил более 70 000 самокатов Яндекса своими сим-картами
Проект билайн бизнес оснастил более 70 000 самокатов Яндекса своими сим-картами
2023-2024 учебный год: каким он будет для школьников Самарской области
Число погибших из-за взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале выросло до 35
Число погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35
Россию может покинуть треть мигрантов из-за слабого рубля
Россию может покинуть треть мигрантов из-за слабого рубля
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.04
2.83
EUR 110.68
2.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Прекращено банкротство застройщика ЖК «Космолет» на Антонова-Овсеенко в Самаре

15 августа 2023 13:02
68
Прекращено банкротство застройщика ЖК «Космолет» на Антонова-Овсеенко в Самаре

В Самаре завершилась судебная тяжба, связанная с печально известным ЖК «Космолет». Застройщику проблемного объекта удалось избежать банкротства.

Жилой комплекс на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко возводит ООО «Кольцо». У объекта долгая и запутанная история. В проект входят 3 высотки в 32 этажа. Активные работы начались в феврале 2020 года, но с середины 2022-го работы застопорились. Сотни человек оказались обманутыми дольщиками.

В конце 2022 года стало известно, что ЖК «Космолет» внесли в реестр проблемных объектов. Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» подала в Арбитражный суд 63-го региона иск о признании компании-застройщика банкротом.

Однако вскоре застройщик смог поправить дела. Работы на объекте возобновились, правда, срок сдачи снова перенесли. Даже самарский Минстрой направил в суд прошение отказать в удовлетворении иска.

— От «Фонда развития территорий» поступило заявление об отказе от заявленных требований. В августе 2023 года в адрес компании поступило обращение от правительства Самарской области с просьбой отозвать заявление о признании ООО «Кольцо» банкротом в связи с возобновлением строительно-монтажных работ, — говорится в документах на сайте областного арбитража.

На этом основании суд определил прекратить производство по делу о банкротстве. Кроме того, у ООО «Кольцо» появится помощник. Компания заключила договор купли-продажи доли в уставном капитале с ООО «Аквапорт», пишет 63.ру. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити
15 августа 2023  13:56
Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити
0
В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса
15 августа 2023  12:36
В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса
91
Свой стенд на форуме «Армия-2023» – у одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий из Самары – АО «Авиакор-Авиационный завод».
14 августа 2023  19:05
Инвестиции в ОПК: губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области
397
Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023
14 августа 2023  13:26
Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023
525
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
718
Весь список