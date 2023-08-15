Прекращено банкротство застройщика ЖК «Космолет» на Антонова-Овсеенко в Самаре

68

В Самаре завершилась судебная тяжба, связанная с печально известным ЖК «Космолет». Застройщику проблемного объекта удалось избежать банкротства.

Жилой комплекс на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко возводит ООО «Кольцо». У объекта долгая и запутанная история. В проект входят 3 высотки в 32 этажа. Активные работы начались в феврале 2020 года, но с середины 2022-го работы застопорились. Сотни человек оказались обманутыми дольщиками.

В конце 2022 года стало известно, что ЖК «Космолет» внесли в реестр проблемных объектов. Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» подала в Арбитражный суд 63-го региона иск о признании компании-застройщика банкротом.

Однако вскоре застройщик смог поправить дела. Работы на объекте возобновились, правда, срок сдачи снова перенесли. Даже самарский Минстрой направил в суд прошение отказать в удовлетворении иска.

— От «Фонда развития территорий» поступило заявление об отказе от заявленных требований. В августе 2023 года в адрес компании поступило обращение от правительства Самарской области с просьбой отозвать заявление о признании ООО «Кольцо» банкротом в связи с возобновлением строительно-монтажных работ, — говорится в документах на сайте областного арбитража.

На этом основании суд определил прекратить производство по делу о банкротстве. Кроме того, у ООО «Кольцо» появится помощник. Компания заключила договор купли-продажи доли в уставном капитале с ООО «Аквапорт», пишет 63.ру.