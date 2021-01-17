Я нашел ошибку
Главные новости:
У малышки во время полёта случился анафилактический шок.
"Счёт шёл на минуты". Российский врач спас ребёнка от смерти в небе над океаном
Каждую зиму во всех исправительных учреждениях Самарской области проходит ставший уже традиционным конкурс фигур из снега и льда.
Конкурс фигур из снега и льда в Самарской области
В субботу в Италии автомобиль въехал в группу гонщиков.
Велогонщики Bora-Hansgrohe получили переломы позвонков после ДТП
Подрядчику предстоит до конца этого года полностью возвести здание переменной этажности и благоустроить прилегающую территорию.
Подрядчик приступил к строительству второй очереди общеобразовательной школы с детским садом на Пятой просеке
Первоначально сообщалось, что сухогруз ходит под флагом России, а моряки — российские граждане. Позже  уточнено, что все 13 членов экипажа — граждане Украины.
Четыре члена экипажа судна, затонувшего у берегов Турции, погибли
Рейс господина Навального приземлится во Внуково в 19:40.
Навальный вылетел из Берлина в Москву
Решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях принимается директором.
Министерство образования и науки Самарской области информирует о проведении занятий в период морозо
Художественного руководителя "Ералаша" похоронят на Троекуровском кладбище.
В Москве простились с Борисом Грачевским
Самара  -16 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.55
-0.25
EUR 89.25
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Общество
Экономика
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Политика
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Результаты поиска
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Подрядчик приступил к строительству второй очереди общеобразовательной школы с детским садом на Пятой просеке

17 января 2021 19:04
105
Подрядчику предстоит до конца этого года полностью возвести здание переменной этажности и благоустроить прилегающую территорию.

Подрядчик приступил к строительству второй очереди общеобразовательной школы с детским садом на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары. Работы проводятся в рамках национального проекта «Образование».

Новая школа рассчитана на 850 учащихся и 75 дошколят.

Подрядчику предстоит до конца этого года полностью возвести здание переменной этажности и благоустроить прилегающую территорию.

Завершены подготовительные работы, в настоящее время подрядчик приступил к строительно-монтажным работам подвального помещения. В частности устройству фундаментных плит, установке монолитных стен подвала, гидроизоляции наружных стен и фундамента. Периметр здания поделен на пять блоков, на каждом из которых проводятся свои виды работ. Например, в блоке Б строители уже приступили к бетонированию стены перекрытия подвального помещения.

На строительстве объекта работает 60 человек в 2 смены, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
15 января 2021  13:03
Цены на сотовую связь вырастут на 15%
Цены на сотовую связь вырастут на 15%
Операторам придется компенсировать затраты на выполнение новых регуляторных норм. Экономика региона
930
14 января 2021  11:27
По мнению председателя «Комитета» Юрия Сергунина, причины двух аварий, произошедших в конце 2020 года на «Томете», должны стать предметом тщательного расследования правоохранительных и надзорных ведомств.
«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» обратился в правоохранительные и надзорные органы
По мнению председателя «Комитета» Юрия Сергунина , причины двух аварий, произошедших в конце 2020 года на «Томете», должны стать предметом тщательного...Экономика региона
1060
13 января 2021  15:43
Они считают, что курс рубля к доллару США на январь 2021 года занижен на 68%.
Эксперты признали российский рубль одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
Они считают, что курс рубля к доллару США на январь 2021 года занижен на 68%. Экономика региона
1386
Весь список
Финансы и Банки
15 января 2021  16:29
В предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам, так среднедневной объём выдачи наличных увеличился на 52%.
Финансовое поведение россиян в новогодние праздники не изменилось
В предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам, так среднедневной объём выдачи наличных увеличился на 52%. Финансы и Банки
988
15 января 2021  16:07
Герман Греф провёл экспертную дискуссию с учениками 9‒11-х классов, со студентами вузов, учёными и экспертами.
Герман Греф принял участие в Гайдаровском форуме — 2021
Герман Греф провёл экспертную дискуссию с учениками 9‒11-х классов, со студентами вузов, учёными и экспертами. Финансы и Банки
955
14 января 2021  10:22
ПСБ предоставил госгарантии на 6 млрд долларов в рамках проекта Арктик СПГ 2»
ПСБ предоставил госгарантии на 6 млрд долларов в рамках проекта «Арктик СПГ 2»
Госгарантии предоставлены в качестве обеспечения по кредитам 15 лизинговых компаний, участвующих в реализации проекта. Финансы и Банки
1058
Весь список
Строительство
17 января 2021  19:04
Подрядчику предстоит до конца этого года полностью возвести здание переменной этажности и благоустроить прилегающую территорию.
Подрядчик приступил к строительству второй очереди общеобразовательной школы с детским садом на Пятой просеке
Подрядчику предстоит до конца этого года полностью возвести здание переменной этажности и благоустроить прилегающую территорию.   Строительство
104
14 января 2021  12:05
В Самаре спрос на новостройки вырос на 5%
В Самаре спрос на новостройки вырос на 5%
Как и в конце 2019 года, почти половина (46%) покупателей интересуется однокомнатными квартирами. Строительство
1050
14 января 2021  10:38
В Самаре начнут строительство нового корпуса детской инфекционной больницы
В Самаре начнут строительство нового корпуса детской инфекционной больницы
Информация размещена на официальном сайте областного министерства здравоохранения 12 января. Строительство
1083
Весь список
Материалы и технологии
11 января 2021  12:52
Аренда гидромолота. Краткосрочная и долгосрочная
В нашем активном мире, предъявляющем все новые требования к строительным стандартам, компания «Дана 96» предлагает наиболее совершенные средства для...Материалы и технологии
1219
11 января 2021  12:51
Отвертки индикаторные и особенности их выбора
Индикаторные отвертки напряжения очень удобны при выполнении электромонтажных работ. По принципу работы они мало чем отличаются от обычного тестера напряжения. Материалы и технологии
1282
28 декабря 2020  20:12
Виды и особенности магнитов
Дома или на работе, а может быт, находясь в собственном авто, в общественном транспорте, человека окружает множество типов магнитов, которые обеспечивают работу...Материалы и технологии
4290
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
5751
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
7846
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
9187
Весь список
Бизнес
14 января 2021  17:52
В индустриальном парке «Преображенка» расширяют возможности для представителей малого и среднего бизнеса.
В индустриальном парке «Преображенка» введен в эксплуатацию второй корпус для малого бизнеса
В индустриальном парке «Преображенка» расширяют возможности для представителей малого и среднего бизнеса. Бизнес
1044
5 января 2021  15:09
Выбор оптовой B2B системы: что предусмотреть в кризис
B2B-система — это способ быстро выйти в онлайн и продавать свои товары с помощью цифровых инструментов. Что необходимо предусмотреть при создании b2b системы. ...Бизнес
2563
31 декабря 2020  06:51
Выбираем мебель для переговорной комнаты
Каждый деловой челочек понимает всю важность обустройства кабинета. Бизнес
3710
Весь список
Новости компаний
16 января 2021  19:44
В госкорпорации сообщили, что единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре заключили госконтракт.
Роскосмос приступил к созданию аэропорта на космодроме Восточный
В госкорпорации сообщили, что единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре заключили госконтракт. Новости компаний
679
16 января 2021  15:23
Сегодня компания проиграла поданную ранее апелляцию, в которой просила снизить выплату с $502,8 млн до меньшей цифры.
Apple снова проиграла патентному троллю VirnetX в суде. Заплатит $1,1 млрд
Сегодня компания проиграла поданную ранее апелляцию, в которой просила снизить выплату с $502,8 млн до меньшей цифры. Новости компаний
724
15 января 2021  14:14
Теперь начальные версии Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort с механической коробкой передач будут идти в сочетании с двигателем 1,6 л (106 л.с.).
LADA объявляет о старте продаж трех новых комплектаций для автомобилей XRAY Cross
Теперь начальные версии Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort с механической коробкой передач будут идти в сочетании с двигателем 1,6 л. Новости компаний
882
14 января 2021  09:55
АвтоВАЗ снова повышает цены на свои машины
АвтоВАЗ снова повышает цены на свои машины
Исключение составит только Niva. Новости компаний
1215
Весь список
IT и Коммуникации
13 января 2021  13:20
Камеры IP и их преимущества
Создание качественной системы видеонаблюдения всегда приносит вам массу положительных факторов и возможностей. IT и Коммуникации
873
29 декабря 2020  23:43
Как должно быть организовано продвижение сайтов?
Раскрутка сайтов, выполненная сертифицированными профессионалами, обладает массой преимуществ. Главное обратиться к таким профессионалам. IT и Коммуникации
3860
23 декабря 2020  13:47
Обязательные этапы продвижения сайтов
Отсутствие грамотной оптимизации для поисковиков часто делает невозможным развитие проекта. Если заинтересованы в развитии, расширении, росте прибыли,...IT и Коммуникации
5320
Весь список
Транспорт
16 января 2021  12:44
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в 2020 году
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в 2020 году
Всего в 2020 году в России было продано 1,6 млн машин. Это на 9,1% меньше, чем в 2019 году. Транспорт
717
16 января 2021  10:15
В Минстрое уточнили сроки запуска станции «Алабинская» в полном объеме
Стало известно, когда в Самаре запустят станцию метро «Алабинская» в полном объеме
Сейчас поезда на станции курсируют челночным способом. А из 4 выходов в город для пассажиров работают только два. Транспорт
754
14 января 2021  14:02
Самарцы продолжают возмущаться введением платных парковок
Самарцы продолжают возмущаться введением платных парковок
Многие предлагают ориентироваться на опыт аэропортов: 10–20 минут должны быть бесплатными, а свыше 30 минут - с оплатой по часам. Транспорт
954
14 января 2021  12:58
Из Курумоча увеличат число рейсов из Самары в Екатеринбург
Из Курумоча увеличат число рейсов из Самары в Екатеринбург
Цена билетов начинается от 4794 рублей. Транспорт
903
Весь список
Предпринимательство
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
6055
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
6612
10 октября 2020  16:19
Создание франшизы – особенности
Существует множество франшиз, при этом только малая часть из них – действительно качественные. Франшиза представляет собой форму соглашения, которое...Предпринимательство
6280
Весь список
Новости региона
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
6650
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
6415
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств...Новости региона
11793
Весь список
Электронные технологии
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
6876
12 ноября 2020  22:04
ставки кс го
Cтавки на кс го в букмекерской компании GG Bet
Игровой клуб GG Bet работает на рынке с 2016 года и имеет официальную регистрацию в ЦУПИС, которая позволяет говорить о высокой надёжности заведения. Электронные технологии
7732
7 ноября 2020  09:38
Накрутить просмотры в телеграмме до 100000 единиц
Чтобы накрутить 100, 1000 или 10000 просмотров в Телеграм за 1 минуту вы можете воспользоваться сайтом раскрутки. Это делается быстро и дёшево. Электронные технологии
6388
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
6541
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
6267
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
6483
Весь список
Современный дом
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
2090
28 декабря 2020  13:25
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице.
Песочницы: для веселых, полезных и активных игр на свежем воздухе и дома.
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице. Современный дом
4348
21 декабря 2020  00:22
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире.
Входные металлические двери – качественно в SE Doors
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире. Современный дом
5905
Весь список
В мире Авто
15 января 2021  22:14
Профессиональная автохимия
Бесконтактная мойка представляет собой процесс применения специальных профессиональных химических моющих средств. В мире Авто
453
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
3551
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
5284
Весь список
Видео
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
4879
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
4216
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
16259
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
16399
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
22506
Весь список
Инновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Инновационные технологии
9663
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Инновационные технологии
7193
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Инновационные технологии
6544
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
27090
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
28707
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
28388
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
27640
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
28247
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 17 января выявлены 287 заболевших коронавирусом
17 января 2021  12:44 
В Самарской области за сутки на 17 января выявлены 287 заболевших коронавирусом
Выздоровели и выписаны за сутки 284 человека. Здравоохранение
648
В Самарской области похолодает местами до -33 градусов
17 января 2021  12:20 
В Самарской области похолодает местами до -33 градусов
Объявлен желтый уровень опасности. Происшествия
466
Появился список храмов в Самаре, где в Крещение появятся купели 
17 января 2021  12:00 
Появился список храмов в Самаре, где в Крещение появятся купели 
Незаконные и опасные купели ликвидируют. На месте будет дежурить полиция.  Социум
539
В Самарской области за сутки на 16 января выявлены 287 заболевших коронавирусом
16 января 2021  12:51 
В Самарской области за сутки на 16 января выявлены 287 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2103, вылечились и выписаны 331685 человек.  Здравоохранение
1886
Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума.
15 января 2021  18:45 
Предложения Дмитрия Азарова поддержаны членами Ассоциации инновационных регионов России
Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума. Политика региона
3600
Весь список
Акценты
В Самаре упростили регистрацию частных домов
17 января 2021  13:53 
В Самаре упростили регистрацию частных домов
Изменения внесли в Правила застройки и землепользования города. Социум
414
Новый сервис судебных приставов – группа телефонного обслуживания
16 января 2021  11:09 
Новый сервис судебных приставов – группа телефонного обслуживания
Он введен с целью повышения качества взаимодействия сотрудников ведомства с гражданами. Социум
1629
Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума.
15 января 2021  18:45 
Предложения Дмитрия Азарова поддержаны членами Ассоциации инновационных регионов России
Дмитрий Азаров принял участие в собрании членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которое прошло на площадке Гайдаровского форума. Политика региона
3601
Весь список
Прямая речь/Интервью
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
488
Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии
14 января 2021  19:31 
Александр Бречалов: " Самарская область стала одним из центров отечественной космонавтики, ориентиром российского автомобилестроения для многих регионов"
Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии Социум
535
Виктор Кудряшов в своём Твиттере дал ответ жителям Самары.
14 января 2021  14:09 
Виктор Кудряшов: "Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров всегда чутко реагирует на запросы людей. Он поручил мне разобраться с жалобами жителей Самары на счета за общедомовые приборы учета"
Дмитрий Азаров поручил Председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову разобраться с жалобами жителей Самары на счета за общедомовые... ЖКХ
785
Весь список
Новости Тольятти
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
1899
15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
3302
15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
2181
Весь список