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Подрядчик приступил к строительству второй очереди общеобразовательной школы с детским садом на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары. Работы проводятся в рамках национального проекта «Образование».



Новая школа рассчитана на 850 учащихся и 75 дошколят.



Подрядчику предстоит до конца этого года полностью возвести здание переменной этажности и благоустроить прилегающую территорию.



Завершены подготовительные работы, в настоящее время подрядчик приступил к строительно-монтажным работам подвального помещения. В частности устройству фундаментных плит, установке монолитных стен подвала, гидроизоляции наружных стен и фундамента. Периметр здания поделен на пять блоков, на каждом из которых проводятся свои виды работ. Например, в блоке Б строители уже приступили к бетонированию стены перекрытия подвального помещения.



На строительстве объекта работает 60 человек в 2 смены, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации