Около стадиона "Солидарность Самара Арена" возведут гостиницу и учебный корпус

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Самарская администрация согласовала архитектурно-градостроительные виды объектов. Их планируют строить с сентября 2024-го по август 2027-го при международном межвузовском кампусе, пишет Сова.

В частности, около "Солидарность Самара Арены" появится высотный гостиничный комплекс площадью 124,5 тысячи квадратных метров. Из них 101,7 тысячи предусмотрено под жилую застройку, 9,9 тысячи – под коммерческую, 8,5 тысячи – под технические помещения и 4,4 тысячи "квадратов" – под используемые кровли.

Всего будет 15 корпусов на 8, 16 и 23 этажей. Обустроят 570 парковочных мест (466 – для студентов, 104 – для преподавателей).

Гостиничный комплекс рассчитан почти на 5 тысяч гостей и 60 маломобильных граждан. Внутри хотят разместить двух- и одноместные номера, культурно-образовательный центр, ресторан, коворкинги и фитнес-центр.

– Главная задача внешней и внутренней структуры гостиничного комплекса при межвузовском кампусе – создать разнообразную, безопасную, добрососедскую и обеспеченную всем необходимым инфраструктуру, – объяснили авторы проекта. – В том числе для комфортной жизни, установления неформальных контактов и междисциплинарного общения.

Рядом с гостиницей построят учебно-лабораторный корпус на 46,3 тысячи квадратных метров.

Там будет непосредственно образовательный блок с офисами, большим и малым залами, амфитеатром и лабораториями, а также общественные пространства и вспомогательные помещения.

– В состав здания входят шесть блоков от двух до четырех надземных этажей с эксплуатируемыми кровлями и подземным техническим пространством с фундаментами высокоточного лабораторного оборудования, – уточнили разработчики проекта.