Обход трассы М5 в районе Тольятти может получить дополнительные съезды

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Строительство моста через Волгу в районе села Климовка — это одна из надежд всех, кто часто проезжает через плотину Жигулёвской ГЭС. Пробки, постоянный ремонт дорожного полотна, загазованность на прилегающих к Тольятти участках — лишь малая часть того, что сейчас лежит на поверхности огромного пласта проблем.

Таким образом проляжет маршрут тех, кто за деньги решит объехать Тольятти

Если взглянуть на карту, то можно понять, что для транспорта, который сегодня является транзитным, двигаясь со стороны Челябинска, Москвы или Ульяновска, этот обход — абсолютное благо, хотя стоимость проезда пока не озвучивалась.

А вот для жителей прилегающих к платному участку трассы и мосту через Волгу, это как морковка перед осликом, который работает, а лакомство, на которое он рассчитывал, достанется другому, сообщает journal.ab-club.ru.

Попасть на платный участок можно будет всем, но единственный съезд в районе — это участок у села Троицкое. И даже жители Климовки, куда мост выходит напрямую, будут лишь смотреть на проезжающие машины, глотая пыль из под колёс и выхлопные газы…

Редакция журнала Автоброкер Клуб поинтересовалась о наличии съездов в Шигонском районе и перспективах их увеличения у специалистов проекта «Безопасные качественные дороги».

В Шигонском районе предусмотрено устройство только рабочих съездов для проезда транспортных средств службы эксплуатации объекта.

Проектной документацией предусмотрено устройство трёх заездов на платный участок автомобильной дороги:

На пересечении с автодорогой М-5 «Урал», подъезд к г. Ульяновск севернее с. Троицкое Сызранского района Самарской области; На пересечении с М-5 «Урал» рядом с п. Зеленовка Ставропольского района Самарской области; На пересечении с автодорогой «Тольятти-Ягодное».

Таким образом, для большинства тех, кто часто ездит из Шигонского района в Тольятти или Самару из Шигонского района, протяженность маршрута если и сократится, то не сильно. Плюс плата за проезд.

Напомним, что срок сдачи объекта — это 2024 год. А в течение 16 лет дорога будет эксплуатироваться на платной основе.

В представительстве национального проекта «Безопасные качественные дороги» по Самарской области не исключают создания дополнительных съездов в ходе эксплуатации. Но этому, как мы понимаем, должно быть экономическое объяснение. От кого оно должно поступить? Вероятнее всего, это должны быть главы поселений и администрация района.