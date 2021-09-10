Новый Дворец Спорта в Самаре достроили

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Строители закончили возведение нового Дворца спорта на улице Молодогвардейской, 222. Официальное открытие спортивного объекта состоится 15 сентября, пишет 63.ру.

Вопрос завершения строительства нового Дворца спорта был решен в 2018 году, после визита в Самарскую область Владимира Путина.

Дело в том, что новый объект на месте снесенного старого дворца начали строить в 2017 году, но потом процесс временно остановился из-за нехватки финансирования.

Тогда Дмитрий Азаров сообщил Владимиру Путину, что в Самаре нет объектов, которые смогут вместить более 2,5 тысячи человек одновременно. Вместимость же нового Дворца спорта — 5 тысяч зрителей. Но для того чтобы завершить работы по его реконструкции, была необходима финансовая поддержка в размере более 1,5 миллиарда рублей.

— Реализация такого важного для региона капиталоемкого проекта без финансовой поддержки из федерального бюджета крайне затруднительна, — рассказал Путину Азаров.

Президент России распорядился выделить недостающие денежные средства для реконструкции.

— Нам удалось получить дополнительные средства и ускоренными темпами ввести объект в эксплуатацию. Я уверен, он будет радовать жителей Самарской области, — прокомментировал завершение строительства Дворца спорта губернатор региона Дмитрий Азаров.

Предыдущий Дворец спорта был одним из шедевров советской типовой архитектуры. Его построили в 1966 году. Почти пятьдесят один год ледовая арена была знаковым местом губернской столицы. И не только спортивной ареной, а прежде всего самым большим досуговым центром Самарской области, взявшим на себя функции главной губернской концертной площадки и катка с искусственным льдом. Здесь ковали свои будущие «ледовые» победы звезды мирового фигурного катания Олег Протопопов и Людмила Белоусова. Новое здание ничуть не уступает по внешнему виду, но точно выигрывает по техническим характеристикам.

Внутри нового Дворца спорта разместили большую ледовую арену, рассчитанную на 5 тысяч зрителей. Там предусмотрена возможность укладки специального паркетного покрытия на лед, благодаря которому можно будет проводить концерты и баскетбольные матчи. Планируется, что на новой арене будет тренироваться и выступать баскетбольный клуб «Самара». Также строители установили инженерное оборудование, в том числе уникальные по своей функциональности системы ледовые площадки, которых во дворце будет две — основная и тренировочная. Системы заморозки льда будут имеет шесть режимов — отдельно для официальных хоккейных игр, для тренировок, для занятий фигуристов и так далее. На втором этаже в фойе расположился буфет для зрителей и спортсменов.

Центральный зал рассчитан на 5 тысяч зрителей.

В новом Дворце спорта также предусмотрены все необходимые технические помещения, раздевалки для спортсменов, судей и кабинет для прохождения допинг-контроля. Тренировочный блок на третьем этаже арены включает в себя хоккейное поле, универсальный спортивный зал, тренажерный и хореографический залы.

Тренировочную площадку внутри нового Дворца спорта уже обкатывают будущие чемпионы

На четвертом этаже основного здания предусмотрен конференц-зал с видом на Волгу, оснащенный оборудованием для слабослышащих и слабовидящих людей, который может трансформироваться в площадку для проведения шахматных и шашечных турниров.

В новом дворце также разместился первый не только в регионе, но и в Приволжском федеральном округе специализированный керлинг-центр на четыре дорожки.

Управлять спортивным комплексом, так же как и стадионом «Солидарность Арена», будет ГАУ «Самара Арена».

ГАУ «Самара Арена» создали как управляющую компанию стадиона «Солидарность Арена». Спортобъект ввели в эксплуатацию 27 апреля 2018 года. Здесь прошли шесть матчей ЧМ. Вспомните, как это было, посмотрев нашу хронику.

Облагородили и территорию около дворца. Там разбили небольшой сквер, рядом с ним установили памятник Высоцкому.

Архитекторы сохранили в проекте и преемственность старого и нового спорткомплексов. Так, на боковом фасаде разместили панно и светодиодный экран, на котором будут транслировать спортивные состязания.

Новый Дворец спорта планируется использовать для проведения соревнований по хоккею, баскетболу, керлингу, фигурному катанию на коньках, отдельных крупных спортивных мероприятий по различным видам спорта, массовых социально-культурных мероприятий. Он начнет работать в Самаре 15 сентября 2021 года. Ему присвоят имя великого советского артиста Владимира Высоцкого, первый массовый концерт которого когда-то прошел в Куйбышеве, в старом здании Дворца спорта.

Фото: Роман Данилкин