Ново-Садовую и Московское шоссе в Самаре планируют соединить в 2035 году

156

.Специалисты "РосдорНИИ", которые занимаются разработкой комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации, составили план по развитию дорожной сети. В презентации ведомства прописаны сроки реконструкции и строительства дорог.

Один из самых интересных проектов - это строительство дороги, соединяющей Московское шоссе и Ново-Садовую улицу через улицу Авроры. Необходимость реализации данного проекта обсуждают не первый год.

И как следует из презентации "РосдорНИИ", строительство дороги нужно запланировать на 2035 год. Кроме того, в районе Центрального автовокзала планируется появление двухуровневой развязки, похожей на те, что уже есть на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова и с Ракитовским шоссе.

Ключевой целью проекта является разгрузка поперечников, и таким образом, уменьшить количества пробок. Со сроками строительства пока не определились. Особая сложность при строительстве дороги заключается в том, что придётся изымать земельные участки и сносить здания в границах будущего путепровода, пишет ПроГородСамара.