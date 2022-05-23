Новая высотка появится в Самаре на улице Осипенко

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Глава Самары утвердила проект планировки территории в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев и Мичурина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно проекту, на площадке будут снесены три дома. Два из них включены в адресную программу сноса, еще один демонтируют в рамках договора РЗТ. На самом участке планируется строительство нового жилого комплекса.

Ранее данная документация стала поводом для судебных разбирательств между ООО «Самарский проект» и главой города. Фирма получила разрешение на разработку проекта, однако договор с ней был расторгнут из-за срыва сроков.

В результате проект не дошел до публичных слушаний. ООО «Самарский проект» направил в суд иск, в котором требовала признать бездействие мэра и департамента градостроительства. Однако 3 марта 2022 года организация отказалась от заявления, пишет Самара-КП.