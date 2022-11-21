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Новая школа в Тольятти будет одной из крупнейших в ПФО

21 ноября 2022 14:12
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Готовность объекта превышает 70%.

Готовность объекта превышает 70%. Здесь полным ходом идут внутриотделочные работы, а на территории уже создали футбольное поле и площадки для варкаута.

Учебное заведение станет самым современным не только в Автозаводском районе, но и во всем регионе. Школа сможет принять 1600 детей и будет одной из крупнейших в ПФО. «Главное, воплощаем в жизнь просьбу жителей, которые давно ждали новую школу», – подчеркивал Дмитрий Азаров.

Развитие образования – одно из приоритетных направлений в нашем регионе. За последние два года открыли школы на 1200 мест на Мехзаводе и два корпуса на 5-й просеке в Самаре. На сегодняшний день в Волжском районе возводят школу в микрорайоне «Южный город», а также строят учебное заведение в селе Тимофеевка Ставропольского района.

 

Фото:   скриншот видео

 

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