Николай Плаксин согласован на должность министра строительства Самарской области

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Кандидатура Николая Плаксина, который в настоящий момент занимает пост министра строительства Самарской области с приставкой ВРИО, согласована федеральным центром. Соответствующее постановление подписал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что данная процедура введена в начале 2019 года для всех регионов страны.

Напомним, Николай Плаксин возглавил ведомство в августе 2021 года. Руководящее кресло стало вакантным с момента ухода Евгения Чудаева в апреле 2021 года. После чего ВРИО главы минстроя стал Сергей Пичушкин, который в свою очередь оставил эту должность в июне этого года.

Ранее Николай Плаксин возглавлял холдинг «Балтийская строительная компания», который занимается возведением жилых домов, бизнес-центров и метро. Позже занимал пост генерального директора столичной фирмы «ВТС-Метро», пишет ГТРК Самара.

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