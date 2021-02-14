Названы сроки начала строительства эстакады на Ново-Садовой в Самаре

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Об этом рассказали в областном Минтрансе, который отвечает за проект.

В Самаре начался подготовительный этап к строительству двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Здесь перекрыли несколько дублеров. Для того чтобы увеличить пропускную способность на этом участке дороги, дублер на Шверника хотят сделать четырехполосным. После расширения проезжей части на него будет переключен сначала поток движения в сторону города, в дальнейшем поток из города.

— Строительство самого путепровода планируется начать в июне — июле 2021 года. При этом Ново-Садовую придется перекрыть. Также дорожными работами будет охвачен участок улицы XXII Партсъезда, незначительной протяженности, по 30–40 метров в сторону Московского шоссе и сторону улицы Солнечной, — сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Горожане уже столкнулись с проблемами при выезде из дворов. Но деваться некуда — придется терпеть.

Заказчиком выступает региональное Министерство транспорта и автомобильных дорог. Подрядчиком является компания «СамараТрансСтрой». С ней заключили контракт стоимостью 3,58 миллиарда рублей. Эта же компания занималась реконструкцией Московского шоссе. Сейчас также возводит вторую очередь Фрунзенского моста и моста через реку Сок.

Строительство развязки займет около трех лет. По проекту путепровод будет начинаться рядом с ДК «Современник» и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. Предполагается, что участок Ново-Садовой от Советской Армии до XXII Партсъезда поднимут вверх, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com