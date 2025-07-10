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На строительство инфраструктуры к участкам многодетных семей и участников СВО претендуют 11 городов и районов Самарской области

10 июля 2025 11:00
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На строительство инфраструктуры к участкам многодетных семей и участников СВО претендуют 11 городов и районов Самарской области

Министерством строительства Самарской области завершен прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации новой региональной программы комплексной поддержки многодетных семей и участников специальной военной операции.

Программа инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ее цель — создать условия для индивидуального жилищного строительства и реализации права семей на комфортное проживание.

В настоящее время в регионе проживает свыше 42 тысяч семей, имеющих трех и более детей.  С 2011 года таким семьям предоставлено более 20 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Однако  из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, в том числе коммуникаций и дорог, на участках построено лишь более тысячи жилых домов.

На конкурс подана 31 заявка от 11 муниципальных образований Самарской области – Тольятти, Чапаевска и Отрадного, а также Нефтегорского, Сергиевского, Ставропольского, Большечерниговского, Кинель-Черкасского, Пестравского, Волжского и Красноярского районов.  В настоящее время осуществляется оценка и рассмотрение поступивших заявок совместно с профильными министерствами и ведомствами региона.

Планируется, что процедура рассмотрения будет завершена 22 июля 2025 года. По итогам конкурсного отбора будут определены победители, которым предоставят субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по строительству подъездных дорог, водоснабжения и водоотведения к участкам.

Напомним, что поручению главы региона в областном бюджете предусмотрены средства на проектирование и строительство подъездных дорог, водоснабжения и водоотведения к участкам многодетных семей. При этом подключение к электрическим и газовым, сетям по-прежнему, производится через ресурсоснабжающие организации.

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