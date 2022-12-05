На перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой в Самаре возобновлено движение по одной полосе

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Строительство новой станции метро «Театральная» продолжается. Однако, у профильных ведомств появилась возможность частично открыть движение на перекрестке Ново-Садовой и Полевой.



Сегодня начинает свое движение полоса по направлению «в город» по улице Ново-Садовой к Полевой. По словам специалистов, место производства работ проходило прямо по краю проезжей части, сейчас же забор «отодвинулся» внутри самого перекрестка, освободив тем самым полноценную четырехметровую полосу.



В настоящее время пешеходный переход через улицу Полевую работает в режиме без светофора. Однако позднее пешеходный светофор здесь появится снова – когда движение откроют частично по улицам Полевой или Ново-Садовой – для регулировки пересечения автомобильных и пешеходных потоков.

Фото: администрация Самары