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Мост через Волгу на обходе Тольятти успешно прошёл испытания

17 июня 2024 14:28
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В них участвовали 24 самосвала общей массой 840 тонн. Мост успешно справился с тестовой нагрузкой.

На строительстве моста через Волгу на обходе Тольятти, которое ведёт АО «ДиМ» (входит в Нацпроектстрой), проведены статические испытания. В них участвовали 24 самосвала общей массой 840 тонн. Мост успешно справился с тестовой нагрузкой, что подтверждено показаниями измерительных приборов (прогибомеров).  

В общей сложности выполнено 66 испытаний пролётных строений моста на разных участках. По строительным нормам и правилам испытательная нагрузка должна быть не менее 60% и не более 90% от нормативной с учётом динамического коэффициента и коэффициента надёжности.  

Мост через Волгу не получил замечаний по результатам предварительной проверки Ростехнадзором трассы «Обход Тольятти». До конца июня должна завершиться итоговая проверка всей трассы, после которой может быть принято решение о вводе объекта в строй.  

На мосту четыре полосы движения с расчётной скоростью 120 км/ч. В его строительстве принимали участие четыре филиала АО «Дороги и Мосты» - мостоотряды №1, №46, №41 и №114.  

 

Фото:   пресс-служба АО «ДиМ»

Теги: Тольятти

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