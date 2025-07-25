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Москвичи и нижегородцы присматриваются к недвижимости в Самарской области

25 июля 2025 11:28
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москвичи и нижегородцы присматриваются к недвижимости в Самарской области

Сервис выяснил, жители каких регионов интересовались квартирами в Самарской области в первом полугодии 2025 года, а также жильем в каких регионах интересовались сами самарцы.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в 2025 году интерес к покупке квартир по-прежнему сосредоточен в первую очередь на родном регионе — это основа пользовательского спроса на рынке. Однако если говорить о планах, то всё больше россиян ищут жильё не в столичных агломерациях, а в соседних субъектах.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, квартиры в Самарской области (и на первичном, и на вторичном рынках) в основном интересуют местных жителей — на них приходится 72,9% всего интереса. Также спрос формируют пользователи из Москвы и Подмосковья (5,6%) и Нижегородской области (4,3%). В топ-5 также вошли Оренбургская область (2,2%) и Ульяновская область (1,6%).

В первом полугодии 2025 года квартиры за пределами своего региона самарцы чаще всего рассматривали  в Оренбургской области (9,6%), Татарстане (3,5%) и Волгоградской области (3,4%).

А в целом по стране пользователи чаще всего интересовались новостройками и вторичкой в Москве и Подмосковье (6,1%), Татарстане (5,8%), Свердловской области (5,8%), Петербурге и Ленобласти (5,0%). 

Среди нестоличных регионов чаще всего недвижимостью за пределами родного субъекта интересовались жители Краснодарского края (доля их интереса к другим регионам составляет 70%), Новосибирской (61,2%) и Нижегородской областей (56,3%). Примечательно, что часто жители этих регионов взаимодействовали с карточками объявлений о продаже квартир в соседних регионах. Так, например, доля интереса жителей Новосибирской области к квартирам в Алтайском крае составляет 8,1%, в Томской области - 6,8%, в Красноярском крае - 6,2%. 

«Развитие инфраструктуры и активное строительство в крупных городах уже давно способствуют росту внутренней мобильности, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Все больше людей рассматривают переезд из-за того, что крупные работодатели стали чаще предлагать удаленный или гибридный формат занятости. Также крупные компании активнее стали открывать региональные офисы, что дает сотрудникам широкий выбор места для жизни и работы. Регионы со столицами-миллионниками притягивают все больше людей. Этому способствует не только качественная городская среда и культурная жизнь, но и возможностями для инвестиций в жилье. Поэтому мобильность между крупными центрами стала трендом последних лет и мы ожидаем, что он будет становится популярнее у россиян».

Исследование Яндекс Недвижимости выявило несколько тенденций. Так, пользователи из наиболее многочисленного столичного региона, ожидаемо, попадают в топ-3 по интересу к недвижимости в остальных крупных российских регионах. Интерес жителей регионов со столицами-миллионниками к покупке жилья за пределами своих регионов, напротив, не направлен на поиск объектов в столице. Чаще всего спрос из крупнейших городов приходится на соседние регионы. При этом курортный Краснодарский край не вошел в топ-5 регионов по частоте просмотров объявлений россиянами в первом полугодии 2025 года.  

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