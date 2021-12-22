Я нашел ошибку
Главные новости:
Старейшее научное издательство "Наука" в России спасено от банкротства
Старейшее научное издательство "Наука" в России спасено от банкротства
Премия «Серебряный Лучник» - Приволжье продлила прием PR-проектов
Премия «Серебряный Лучник» - Приволжье продлила прием PR-проектов
Обновленный офис Сбера открылся в историческом центре Самары
Обновленный офис Сбера открылся в историческом центре Самары
Новый автоспортивный сезон откроется в Тольятти
Новый автоспортивный сезон откроется в Тольятти
Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной
Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
Состоится III Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре»
Состоится III Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре»
ЖК «Новая Заря» в Самаре достроит федеральный фонд защиты прав дольщиков
ЖК «Новая Заря» в Самаре достроит федеральный фонд защиты прав дольщиков
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.82
-0.47
EUR 83.32
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной

22 декабря 2021 14:45
125
Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной

Настоятель храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, расположенного на ул. Ново-Вокзальной, 178, получил разрешение на строительство 44-метровой колокольни. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Самары.

Напомним, 17 августа прошли публичные слушания, на которых обсуждалось достройка религиозного объекта. Заявителем выступил настоятель храма во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Он просил предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства капитального объекта для возведения колокольни. По проекту высота объекта составит 44 м (по верхней точке креста), а за вычетом высоты креста чистая высота сооружения составит 38 метров.

В итоге мэрия согласовала постройку, допустив ее предельную высоту в 50 метров, пишет Волга Ньюс.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
22 декабря 2021  14:33
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
128
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021  17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
523
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
21 декабря 2021  09:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
502
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
21 декабря 2021  09:33
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
508
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
647
Весь список