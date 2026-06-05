В Доме дружбы народов Самарской области прошёл Пушкинский квиз

В преддверии Дня русского языка в Доме дружбы народов Самарской области для учащихся детского центра «Радуга успеха» (Самара) прошло познавательное мероприятие. Оно объединило знакомство с культурами народов региона и интеллектуальную игру, посвящённую творчеству Александра Сергеевича Пушкина.

Для юных гостей встреча началась с информационно-просветительского мероприятия «Этнокультурное разнообразие Самарской области». Ребята познакомились с традициями и культурой трёх народов, традиционно проживающих на территории региона - русских, татар и казахов. Школьники узнали о национальных костюмах, предметах быта, праздниках и обычаях, которые веками бережно хранятся в сёлах и городах Самарской области.

После экскурсии в мир этнокультурного наследия участников ждал «Пушкинский квиз». Разбившись на команды, дети отвечали на вопросы, проверяя свои знания о русском языке, биографии и творчестве Александра Пушкина. В игровой форме они разгадывали значения устаревших слов, вспоминали пословицы и поговорки, соревновались в эрудиции.

Важность подобных мероприятий для юношества в контексте Года единства народов России и новой Стратегии государственной национальной политики подчеркнул заместитель директора областного Дома дружбы народов Пётр Сучков. «Это мероприятие - не единственное. Мы проводим их много, чтобы люди помнили, знали и чувствовали: русский язык - это не просто язык общения, это наши мысли, душа. Мы на этом языке думаем, обращаемся к любимым, к детям. А квинтэссенцией русского языка по сути является наш великий поэт А.С. Пушкин. Как о нём говорил Герцен: «Пушкин был глубоко душой русский, ему были ведомы все страдания цивилизованного человека, но он имел веру в будущее, чего человек Запада уже лишён». Это было сказано 200 лет назад, и по большому счёту мало что изменилось», - сказал эксперт.

«Интересно! Мне очень понравился последний раунд: капитаны наших команд должны были нам показывать пословицы и поговорки, а мы должны были их отгадывать. Было очень весело», - поделился Владимир, один из участников квиза.

Встреча в Доме дружбы народов ещё раз напомнила: русский язык - это не только государственный язык нашей страны, но и живая душа народа, а творчество Пушкина - неисчерпаемый источник мудрости, красоты и единства для всех граждан многонациональной России. Такие просветительские проекты, объединяющие этнокультурное просвещение и обращение к великому литературному наследию, особенно значимы в Год единства народов России и в рамках реализации новой Стратегии государственной национальной политики.

«Мы узнали значения многих старых слов. Это было очень познавательно», - говорит Ольга, одна из участниц команд.