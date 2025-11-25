Количество выдач ипотек выросло за год на 23%, объем – на 37%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
Количество выдач ипотек выросло за год на 23%, объем – на 37%

25 ноября 2025 11:53
164
Количество выдач ипотек выросло за год на 23%, объем – на 37%

Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги ипотечного кредитования в октябре 2025 года. За месяц банки выдали 105,64 тыс. ипотечных кредитов[1] на 468,04 млрд руб. В годовом отношении количество выдач выросло на 23%, объем – на 37%: в октябре 2024 года было выдано 85,66 тыс. ипотечных кредитов на 340,94 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита за год стал больше на 450 тыс. руб.: в октябре 2024 г. он составлял 3,98 млн руб., в октябре 2025 г. – 4,43 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования вырос на 5 мес.: с 262 мес. (21 год 10 мес.) в октябре 2024 г. до 267 мес. (22 года 3 мес.) в октябре 2025 года.

По сравнению с результатами сентября количество выдач жилищных кредитов в октябре выросло на 16%, объем – на 19%. В сентябре 2025 г. было выдано 90,83 тыс. ипотек на 394,81 млрд руб. Средний размер кредита в сентябре был ниже на 80 тыс. руб. и составлял 4,35 млн руб.; средний срок кредитования был короче на 8 месяцев и составлял 259 мес. (21 год 7 мес.).

Всего за 10 месяцев 2025 года было выдано 716,07 тыс. кредитов на покупку жилья на 3,10 трлн руб., в среднем за месяц на 309,50 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 30%, объем – на 28%. С января по октябрь 2024 г. банки выдали 1,02 млн ипотечных кредитов на 4,32 трлн руб., в среднем за месяц на 431,61 млрд руб.

В октябре новое жильё заняло 42% от общего количества и 56% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,69 млн руб., средний срок кредитования – 320 мес. (26 лет 8 мес.). Месяцем ранее доля первичного жилья занимала также 42% от общего количества и 57% от общего объема ипотечного кредитования. В сентябре 2025 г. средний размер кредита на покупку жилья был равен 5,74 млн руб., средний срок кредитования – 319 мес. (26 лет 7 мес.). В октябре 2024 г. средний размер кредита был равен 5,74 млн руб., средний срок – 321 мес. (26 лет 9 мес.), на новостройки приходилось 38% от общего количества и 54% от общего объема ипотечного кредитования.

Средний размер ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке составил в октябре 3,34 млн руб, средний срок – 236 мес. (19 лет 8 мес.). В сентябре этого года средний размер кредита на покупку вторички составлял 3,31 млн руб., средний срок был равен 231 мес. (19 лет 3 мес.). В октябре 2024 г. средний размер ипотеки на жильё на вторичном рынке был зафиксирован на уровне 2,93 млн руб., средний срок – на уроне 248 мес. (20 лет 8 мес.).

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в октябре опустилась до 18,76%, в сентябре показатель был на уровне 19,28%. При этом ПСК на покупку квартиры в новостройке составила 18,64% против 19,00% в сентябре. ПСК на покупку жилья на вторичном рынке снизилась до 20,13% против 20,81% в сентябре.

