К самарской гимназии "Перспектива" пристроят детский сад на 80 мест

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В корпусе самарской гимназии "Перспектива", расположенном на ул. Перекопской, д. 17А планируют ввести 80 мест для дошколят. Финансирование на возведение пристроя для этих целей планируют заложить в муниципальную программу "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара".

Соответствующий проект постановления опубликован для общественной экспертизы.

Предполагается, что пристрой будут возведен в 2023 году. Однако пока на эти цели предусмотрено лишь 7 млн рублей, пишет Волга Ньюс.