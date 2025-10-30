интерес к новостройкам вырос на 7% за год

143

По сравнению с III кварталом прошлого года сильнее всего интерес к объектам на первичном рынке на платформе увеличился в Воронеже (в 2,8 раза), Саратове (в 2,1 раза), Кемерове (в 2 раза), Липецке (+90%) и Омске (+79%), что связано в том числе с ростом популярности «Авито Недвижимости» в представленных регионах. Число заключенных ДДУ за тот же период в целом по стране выросло на 19%.

Технологическая платформа «Авито Недвижимость» подвела итоги III квартала 2025 года на первичном рынке жилья. Год к году предложение новостроек на платформе в России выросло на 34%, при этом в целом по рынку показатели более скромные. Самая заметная динамика на «Авито Недвижимости» отмечалась в сегментах «однушек» (+46%), студий и «двушек» (+34% в каждом). Предложение по сравнению с III кварталом 2024-го на платформе увеличилось в 34 из 42 городов исследования. По сравнению с предыдущим кварталом в среднем по стране предложение выросло на 15%.

Интерес к квартирам в новостройках на «Авито Недвижимости» по сравнению с III кварталом 2024 года увеличился на 7%, при этом студиями стали интересоваться на 21% чаще, а «однушками» – на 12%. Заметнее всего интерес к объектам за год вырос в Воронеже (в 2,8 раза), Саратове (в 2,1 раза), Кемерове (в 2 раза), Липецке (+90%), Омске (+79%), Красноярске (+73%), Самаре (+71%) и Твери (+64%). В Москве интерес прибавил 4% за год.

В отчетном периоде чаще всего пользователи «Авито Недвижимости» интересовались размещенными на платформе квартирами в новостройках Воронежа (7% от всей России), Москвы и Краснодара (по 4%), Санкт-Петербурга, Калининграда, Челябинска и Ростова-на-Дону (по 3%).

Продажи* на первичном рынке выросли как по сравнению со II кварталом 2025 года (+20% заключенных ДДУ), так и к III кварталу прошлого года (+19%), достигнув отметки в 136,8 тыс. договоров долевого участия. Выручка застройщиков в отчетном периоде составила 1 286 млрд рублей: это на 20% и 21% больше, чем в прошлом квартале текущего года и в III квартале 2024-го соответственно.

В топ-5 регионов по числу заключенных ДДУ по итогам отчетного периода вошли Москва (19,5 тыс. договоров), Московская область (10,7 тыс.), Санкт-Петербург (8,6 тыс.), Краснодарский край (7,3 тыс.) и Свердловская область (6,3 тыс.). Вместе они занимают 38% от всех продаж новостроек по России (годом ранее этот показатель был равен 41%). При этом по выручке на эти регионы приходится 55% от всей России (годом ранее – 59%).

Год к году средний размер проданной квартиры сократился почти на 2 кв. м: с 48,7 до 46,9 кв. м. Самые компактные квартиры в III квартале 2025 года продавали в Санкт-Петербурге (39,6 кв. м в среднем), Ленинградской и Астраханской областях (по 42,9 кв. м). Наиболее просторные – в Северной Осетии (58,4 кв. м), Ивановской (57,6 кв. м) и Калужской областях (55,5 кв. м).

«Итоги квартала и уверенный рост продаж год к году позволяют утверждать, что рынок новостроек стабилизировался на приемлемых уровнях спроса. Что касается поведенческих метрик, то хотя темп прироста новых клиентов, интересующихся покупкой квартиры в новостройке, к предыдущим месяцам снизился, находящиеся в поиске пользователи стали активнее просматривать объявления», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

Цена предложения квадратного метра на первичном рынке России по итогам III квартала 2025 года составила 172 тыс. рублей. За квартал в среднем по стране этот показатель не изменился, в то же время «квадрат» стал дешевле во Владивостоке (-6%), Самаре и Сочи (-4% в обоих), Иванове, Уфе и Твери (-3% в каждом), Смоленске (-2%) и Кирове (-1%).

В отчетном периоде дешевле всего купить квартиру в новостройке стоило в Смоленске (100 тыс. рублей за кв. м), Липецке (102 тыс. рублей), Ставрополе и Ярославле (по 105 тыс. рублей), Брянске (109 тыс. рублей), Иванове (111 тыс. рублей) и Саратове (112 тыс. рублей). Самые высокие цены отмечались в Сочи (481 тыс. рублей за кв. м), Москве (460 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (250 тыс. рублей), Казани (236 тыс. рублей) и Владивостоке (202 тыс. рублей).