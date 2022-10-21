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Демонтированная колонна со звездой из сквера у площади Сельского хозяйства отправится на хранение, а в дальнейшем будет восстановлена.
Ход подготовительных работ в районе строительства метро в Самаре оценил Павел Покровский
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Ход подготовительных работ в районе строительства метро в Самаре оценил Павел Покровский

21 октября 2022 21:17
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Демонтированная колонна со звездой из сквера у площади Сельского хозяйства отправится на хранение, а в дальнейшем будет восстановлена.

Строительство метрополитена в региональной столице и все сопряженные с этим работы находятся под постоянным контролем не только специалистов, но и общественников. Так, сегодня ход подготовительных работ в районе перекрестка улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской оценил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. Он отметил, что после обращения горожан немедленно включил в график посещение зоны метростроя, в которую попала одна из колонн со звездой – она, как и остальные колонны, с 50-х годов прошлого века находилась в периметре сквера у площади Сельского хозяйства. А теперь жители интересуются вопросом сохранности этого элемента архитектуры.

В связи с необходимостью переустройства инженерных коммуникаций к настоящему времени колонна полностью демонтирована и пока находится на строительной площадке. В ближайшее время ее перевезут на склад муниципального предприятия «Благоустройство», где архитектурный объект будет на ответственном хранении.

«Стройка – на время, а метро – навсегда. Поэтому на все вопросы мы обязаны дать четкие ответы. Для этого по линии регионального штаба ОНФ осматриваем строительные площадки, интересуемся ходом работ. Убедились, что все идет по заданному плану. Разумеется, сейчас колонна никоим образом не может находиться в строительной зоне. Ничто не должно мешать производственному процессу. При этом никто не допустит, чтобы архитектурная составляющая данной локации пострадала, – прокомментировал Павел Покровский. – Очевидно, что в связи с длительной эксплуатацией – а колонна была изготовлена в советские времена – она нуждается в реставрации и, прежде всего, ее металлические фрагменты. И именно благодаря переносу инженерных сетей и строительству метрополитена в дальнейшем звезда на колонне может засиять с новой силой. Колонну нужно восстановить, возвратить потом на свое место, тем самым сохранив историческую память и украшение нашего любимого города».

В настоящее время в соответствии с проектной документацией на строительном объекте производятся работы по выносу водовода, подготовлены траншеи под укладку ливневого коллектора, а также планируется приступить к выносу сетевых кабелей. Сложности добавляют лишь погодные условия – частые осадки, добавляют специалисты.

Никаких отключений подачи коммунальных ресурсов в связи с переносом инженерных сетей нет.

На сегодняшнем совещании в мэрии, которое прошло с участием представителей регионального министерства строительства, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко напомнил, что «специалисты должны уложиться в обозначенный срок – за 39 дней произвести подготовительные работы, переустройство инженерных коммуникаций».

Параллельно на улице Галактионовской и в двух прилегающих скверах в активной фазе – строительно-монтажные работы, необходимые для последующего возведения станционного комплекса и проходки перегонных тоннелей.

На совещании, в частности, обсудили ситуацию, касающуюся переустройства инженерных сетей с переходом через улицу Красноармейскую (в районе перекрестка с улицей Галактионовской).

Прокладывать трубы здесь решено одним из закрытых способов, а именно методом продавливания. Он заключается в следующем: специальная установка, расположенная в рабочей камере, давит на землю и тащит за собой трубу. Такой метод был выбран для того, чтобы избежать перекрытия движения по улице Красноармейской и опять же минимизировать неудобства для автомобилистов

К настоящему времени на территории в границах будущего станционного комплекса канализационные сети переустроены, а водопроводные подготовлены более чем наполовину. Для электрических сетей уже готовы все защитные футляры, а теперь рабочие прокладывают в них кабели для дальнейшего переподключения. Работы по выносу теплосети Самарского академического театра оперы и балета выполнены на 70%. Трубы проложены, рабочим осталось перекрыть их лотками, обеспечить гидроизоляцию, сделать врезку и запустить линию. На время производства работ снабжение театра горячей водой и теплом обеспечено.

В исторической части города с основным объемом работ по переносу инженерных сетей специалисты намерены справиться к концу ноября, часть работ продолжится и в декабре. В локациях на достаточном удалении от жилых домов производственный процесс ведется круглосуточно.

 

Фото:   администрация СО

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