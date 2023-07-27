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Госохранкультура дала добро на строительство у ТЦ «Гудок»

27 июля 2023 13:51
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Госохранкультура дала добро Суркову на строительство у ТЦ «Гудок»

В Самаре ученые повторно обследовали территорию Всесвятского кладбища. Участок могильника попросила изучить компания известного самарского застройщика.

Территория находятся в собственности владельца ТРК «Гудок» девелопера Виктора Суркова. Заказчиком обследования территории выступила «ССК-ЮГ», которая также принадлежит бизнесмену, пишет 63.ру.

— Территория участка составляет 433 квадратных метра. Он полностью находится на территории выявленного объекта культурного наследия, — указано в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Однако этот факт не помешал ученым дать добро на освоение участка. По их данным, физическую сохранность участка обеспечить не получится, однако его территория уже серьезно пострадала от рук человека. Из-за того, что неподалеку находился завод, на участке нашли остатки фундаментов и кирпичи.

Теперь застройщик сможет развивать территорию, однако, только под надзором археологов. В случае, если ученым удастся найти захоронения или не тронутый слой кладбищенской земли, их сохранят.

Здесь планируется построить два жилых дома переменной этажности.

Одними из самых ярых противников будущей застройки стали жильцы ближайших к ТРК «Гудок» домов. Сам девелопер уже встретился с местными жителями, однако разговор прошел не в благожелательной обстановке. Однако позже на публичных слушаниях строительство высоток у ТЦ одобрили, мэр с решением жителей согласилась.

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