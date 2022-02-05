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Финансирование строительства новой станции метро в Самаре планируют разбить на несколько частей

5 февраля 2022 11:04
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Финансирование строительства новой станции метро в Самаре планируют разбить на несколько частей

Об этом можно судить из проекта постановления, который опубликовали на сайте правительства Самарской области.

— Сумму в 10,3 миллиарда рублей поделили на два транша. Первый регион получит в 2022 году, и это будет сумма в 4,4 миллиарда рублей. Остаток, 5,9 миллиарда, перечислят в 2023 году, — следует из опубликованного документа.

Инфраструктурный кредит на 10,3 миллиарда рублей Самарской области одобрили осенью 2021 года. Предполагается, что регион будет выплачивать эту сумму в течение 15 лет под 3% годовых. Эти деньги пойдут на строительство станции метро «Театральная», которая завершит собою первую ветку самарской подземки. Правда, власти планируют еще две ветки.

Вторым условием выдачи кредита стал ввод жилья на Безымянке. Проект получил название «Новое дыхание». Однако сколько квадратных метров предусмотрено для строительства, неизвестно.

По словам главы региона Дмитрия Азарова, пассажиропоток метро после ввода в эксплуатацию станции должен увеличиться на 30%.

Подготовительные работы уже начались. С 10 января 2022 года на Галактионовской закрыли движение для трамваев, на участке между Вилоновской и Красноармейской демонтируют рельсы. Площадку обнесли забором, пишет 63.ру.

Новую станцию метро — «Театральную» — разместят на участке улицы Галактионовской от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от оперного театра. Она будет мелкого заложения. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами.

К станции проложат два перегонных тоннеля от Полевой до Вилоновской. Они будут проходить под улицами Самарской и Галактионовской.

 

 

По условиям кредита станцию «Театральная» нужно ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2024 года. Однако закрытие трамвайного движения на Галактионовской запланировали до 31 декабря 2024 года. Это может служить косвенным подтверждением того, что откроют «Театральную» не в первом квартале, а позже.

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