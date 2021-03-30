Долгострой на Вилоновской в Самаре могут наконец завершить

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Достраивание долевки на пересечении Вилоновской и Садовой профинансируют из регионального бюджета.

В министерстве строительства Самарской области придумали, как решить проблему дольщиков одного из старейших долгостроев. Речь идет о многоэтажном доме на пересечении улиц Садовой и Вилоновской в Самаре. Возведение здания здесь еще в 2003 году начала компания «Средневолжскстрой».



На встрече с дольщиками министр строительства Евгений Чудаев сообщил, что, возможно, финансирование достройки объекта удастся получить из регионального бюджета. Ранее чиновники обращались в федеральный фонд защиты прав дольщиков, но там помочь не смогли. Дело в том, что дом возводится без разрешения на строительство и даже без оформления прав на земельный участок.



Для достройки привлекут нового генподрядчика (что-то подсказывает, что это может быть группа компаний «Древо»). Генподрядчик составит точную проектно-сметную документацию. По предварительным подсчетам, на доведение долгостроя до ума понадобится 600-700 млн рублей. Точная сумма станет известна после того, как проектно-сметная документация пройдет госэкспертизу. Если после всего этого проект утвердят, то дом достроят, пишет Засекин.