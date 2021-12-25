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Дмитрий Азаров дал старт рабочему движению по новому участку моста через реку Самара

25 декабря 2021 17:54
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Строительство второго этапа моста через реку Самара завершено почти на год раньше планового срока.

В субботу, 25 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров открыл в областной столице рабочее движение по мосту через реку Самара с выходом на Кряж – автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр-Поволжье-Урал» городского округа Самара.

Магистральная дорога общегородского значения позволит жителям Куйбышевского района областной столицы, Волжского района и Новокуйбышевска без пробок, за короткое время, добираться до центра города. Кроме того, теперь открыт прямой выезд на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу «Самара-Волгоград».

Строительство второго этапа Самарского мостового перехода стало возможным благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Главой региона была проделана огромная работа по защите интересов региона на федеральном уровне, что позволило обеспечить выделение дополнительных средств из федерального бюджета для ускорения строительства мостового перехода. В результате работы по возведению важного для жителей всего региона инфраструктурного объекта завершены почти на год раньше запланированного срока.

«Завершение работ изначально было запланировано на конец следующего года, но мы выполнили работы с существенным опережением графика», – доложил Губернатору начальника участка строительства Роман Веденин.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин добавил, что на сегодняшний момент техническая готовность нового объекта составляет 97%. «Осталось завершить незначительную часть работ, которые будут выполнены подрядчиком в первом квартале следующего года, после чего мы получим разрешение на ввод в эксплуатацию. Но уже сегодня мы можем запустить рабочее движение, – отметил он. – Замечаний по качеству работ у нас нет. Объект – уникальный, много интересных инженерных решений».

Напомним, проектом предусмотрено строительство четырех-шести полосной автомобильной дороги протяженностью 7,8 км. В составе дороги - три транспортные развязки: на пересечении с улицей Утевской, на пересечении с улицей Грозненской и путепровод через железнодорожные пути.

Роман Веденин рассказал, что у каждого путепровода есть своя особенность. Например, развязка на Утевской имеет угол поворота под 90 градусов и радиус поворота 107 метров. «Это технология новая для вашей организации, но я вижу, что все получилось», – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к представителю подрядной организации. – Это не первый объект, который мы открываем раньше запланированных сроков. Рад тому, что и здесь нам удается фактически на год раньше дать возможность запустить движение. Это очень важно, потому что имеет большое значение для всех жителей юга области. Новые развязки позволили улучшить транспортную доступность, мобильность жителей Самары и региона в целом».

Губернатор поблагодарил строителей за работу и отметил, что сотрудники, которые особо успешно справляются с поставленными задачами, будут отмечены по итогам работ.

Всего за 3 года в Самарской области было построено и отремонтировано 1200 км дорог, 16 мостов, расположенных в сельских районах, были реконструированы и капитально отремонтированы. На 1,5 года раньше запланированного срока, с серьезным опережением графика был введен в эксплуатацию мост через реку Сок.

Реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие, в том числе, улучшение транспортной инфраструктуры – важная часть Стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей Самарской области и направленной на повышение качества их жизни.

 

Фото:   правительство СО

 

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