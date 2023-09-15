Для двух площадок под КРТ в Самаре снизили норматив по машиноместам

145

Администрация Самары опубликовала постановление о комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки в Октябрьском районе города общей площадью 4,22 га.

Один из участков находится в границах улицы Революционной (в пределах улиц Гагарина и Печерской). Его площадь составляет 2,98 га. Вторая площадка в 1,24 га расположена в границах проезда Георгия Митирева.

Согласно опубликованной документации, на этих участках нужно будет снести три многоквартирных дома, несколько нежилых зданий и гаражи. Предельный объем капитального строительства на двух площадках установлен в 135 тыс. кв. м. Максимальная высота зданий — 97,5 м (около 32 этажей). Застроить инвестор сможет до 99% территории участков.

Для площадок под реновацию минимальный уровень обеспеченности парковочными местами в основном рассчитывается по схеме 1 машино-место на каждые 80 кв. м. (в некоторых случаях на 100 кв. м.). На данных площадках под КРТ применяется другой норматив — 1 парковочное место на каждые 110 кв. м жилья, пишет Обоз.инфо.