Девелопер Геннадий Сурков: в регионе успешно запущен проект по переселению, проделана колоссальная работа

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Самарский девелопер Геннадий Сурков, возглавляющий ООО "Глобал Вижн Холдинг", заявил о положительных изменениях в области за последние 5 лет.

Сурков отметил активное развитие строительной отрасли, благоустройство общественных территорий, развитие ГЧП (государственного-частного партнерства).

- Немаловажным было бы упомянуть и реализацию национальных проектов, успешный запуск проекта по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а именно - "Жильё и городская среда", а также проекта по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Геннадий Сурков добавил:

- В регионе под руководством губернатора Дмитрия Азарова проделана колоссальная работа в разных отраслях, которую подмечают не только предприниматели региона, но и жители. С подобным вектором Самарский регион будет становиться лишь лучше!