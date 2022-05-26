Четыре дома исключили из реестра проблемных объектов в Самарской области

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В Самарской области в мае 2022 года из единого реестра проблемных объектов исключили четыре дома. Права дольщиков удовлетворили с помощью денежных выплат. Сейчас в ЕРПО остаются еще 27 недостроев. Об этом стало известно на совещании в правительстве региона под руководством вице-губернатора Виктора Кудряшова.

По данным областного кабмина, права дольщиков 20 объектов восстановят с помощью механизмов ППК «Фонд развития территорий», еще семи — с помощью механизмов региона. Сроки исполнения — 2022-2023 годы. Насколько известно, строительство 11 домов приближается к завершению, пять из них введут в эксплуатацию до конца этого года.

Закончить возведение ряда объектов невозможно. Поэтому дольщики, которые купили в этих домах квартиры, получат денежные выплаты. Федеральный фонд принял такое решение по семи недостроям.

Добавим, что из ЕРПО планируют исключить еще 15 проблемных домов. Минстрой Самарской области подтвердил такие намерения, пишет Самара-КП.