Более 7 миллионов квадратных метров возведено в Самарской области за 4 года

131

13 августа по всей стране отмечается День строителя. Именно от людей этой профессии зависит развитие городов и комфорт их жителей. На сегодняшний день в сфере строительства только по официальным данным работают более восьми миллионов россиян.

Не сложно догадаться, что благодаря людям, избравшим эту профессию, Самарская область с каждым годом становится краше и комфортнее для проживания.

Многоквартирные и индивидуальные жилые дома также, как и другие объекты недвижимости, необходимо включать в Единый Государственный реестр недвижимости (ЕГРН), то есть ставить на кадастровый учет.

За первое полугодие 2023 года самарским Росреестром на кадастровый учет было поставлено:

- 1992 нежилых зданий;

- 4775 жилых домов;

- 46 многоквартирных домов.

Согласно предоставленной статистике, в губернии осуществляется активный прирост недвижимости, тем самым благоприятно влияя на экономический климат в регионе.

В преддверии праздника на совещании по вопросам развития строительной отрасли в Кремле Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил: «Достаточно сказать, что в нашей стране жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый лучший показатель за всю историю России - 102,7 миллиона квадратных метров. Это здорово!» («Российская Газета», 08.08.2023 г.).

Согласно данным, представленным Министерством строительства Самарской области, за 4 года в регионе возведено 7,7 млн квадратных метров жилья. Стоит отметить, что в этом году поставлена масштабная задача – ввести в эксплуатацию 2,192 млн. квадратных метров жилья, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». С таким темпом строительства Самарская область по праву занимает третье место в ПФО по объемам жилищного строительства, уступая место только республикам Башкортостан и Татарстан.

Управление Росреестра по Самарской области поздравляет с профессиональным праздником всех строителей. Вы делаете поистине важную работу, украшая этот мир интересными сооружениями и постройками! В ваш профессиональный праздник желаем вам доброй и продуктивной работы, успешной сдачи объектов, сил и энергии!