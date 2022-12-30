Аварийный жилой дом снесут на Металлурге в Самаре

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В Кировском районе Самары снесут еще один аварийный дом. Он находится на Металлурге. Речь идет о двухэтажке в переулке Ташкентском, 76а, которая была построена в 1952 году. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

— Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 342 кв. м и семь жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, — говорится в постановлении мэрии Самары.

Так, у собственников хотят забрать следующие квартиры: № 1 площадью 50,8 кв. м, № 2 — 50,6 кв. м, № 3 — 62,2 кв. м, № 4 — 51 кв. м, № 5 — 50,6 кв. м, № 7 — 62,3 кв. м и № 8 — 50,9 кв. м.

В ближайшее время с владельцами жилых помещений свяжутся представители департамента управления имуществом Самары. Чиновники должны будут организовать оценку изымаемого имущества, а затем подыскать расселенцам другое жилье. Если собственники квартир в течение 90 дней не согласятся с условиями, то помещения у них могут изъять принудительно, пишет Самара-КП.