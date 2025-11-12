Я нашел ошибку
Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков

12 ноября 2025 13:11
73
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков

Авито Недвижимость и Авито Реклама: 77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков.

Будущие покупатели квартир в новостройках самыми привлекательными акциями от застройщиков называют отделку квартиры в подарок или со скидкой, специальную цену на старте продаж, ипотеку с субсидированной ставкой и рассрочку.

Согласно результатам опроса, 77% купивших квартиры в новостройках за последние два года выбирали варианты со спецпредложениями или воспользовались акцией, хотя это не было определяющим фактором (доли между вариантами распределились поровну); 13% купили жилье без спецпредложений, а 10% ничего о них не слышали. Мужчины выбирали варианты по акции чаще женщин: так ответили 81% и 74% соответственно. Среди федеральных округов в лидерах Центральный и Сибирский (по 81%). Из городов на общем фоне выделяются две столицы: в Москве 87% покупателей квартир в новостройках купили жилье с использованием спецпредложения от застройщика, в Санкт-Петербурге – 83%.

Среди тех, кто планирует покупку квартиры на первичном рынке в течение ближайших двух лет, треть (33%) ищет объекты со спецпредложениями: для них это один из главных факторов при выборе квартиры. Чаще других так отвечали респонденты в возрасте до 24 лет (39%). По федеральным округам больше других акциям от застройщиков уделяют внимание опрошенные из Уральского (39%) и Дальневосточного ФО (38%). 39% от всех потенциальных покупателей рассматривают акции лишь как дополнительное преимущество, 17% по разным причинам не следят за предложениями застройщиков.

Самыми интересными предложениями от застройщиков опрошенные чаще всего называли отделку квартиры в подарок или со скидкой (33%)**, специальную цену на старте продаж (31%), ипотеку с субсидированной ставкой и рассрочку (по 25%), трейд-ин (20%), скидку при полной оплате или покупке без ипотеки (19%), мебель или технику в подарок (18%). 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
231
Весь список