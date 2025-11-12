73

Авито Недвижимость и Авито Реклама: 77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков.

Будущие покупатели квартир в новостройках самыми привлекательными акциями от застройщиков называют отделку квартиры в подарок или со скидкой, специальную цену на старте продаж, ипотеку с субсидированной ставкой и рассрочку.

Согласно результатам опроса, 77% купивших квартиры в новостройках за последние два года выбирали варианты со спецпредложениями или воспользовались акцией, хотя это не было определяющим фактором (доли между вариантами распределились поровну); 13% купили жилье без спецпредложений, а 10% ничего о них не слышали. Мужчины выбирали варианты по акции чаще женщин: так ответили 81% и 74% соответственно. Среди федеральных округов в лидерах Центральный и Сибирский (по 81%). Из городов на общем фоне выделяются две столицы: в Москве 87% покупателей квартир в новостройках купили жилье с использованием спецпредложения от застройщика, в Санкт-Петербурге – 83%.

Среди тех, кто планирует покупку квартиры на первичном рынке в течение ближайших двух лет, треть (33%) ищет объекты со спецпредложениями: для них это один из главных факторов при выборе квартиры. Чаще других так отвечали респонденты в возрасте до 24 лет (39%). По федеральным округам больше других акциям от застройщиков уделяют внимание опрошенные из Уральского (39%) и Дальневосточного ФО (38%). 39% от всех потенциальных покупателей рассматривают акции лишь как дополнительное преимущество, 17% по разным причинам не следят за предложениями застройщиков.

Самыми интересными предложениями от застройщиков опрошенные чаще всего называли отделку квартиры в подарок или со скидкой (33%)**, специальную цену на старте продаж (31%), ипотеку с субсидированной ставкой и рассрочку (по 25%), трейд-ин (20%), скидку при полной оплате или покупке без ипотеки (19%), мебель или технику в подарок (18%).