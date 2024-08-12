57% покупателей не нужна отделка от застройщика

Я нашел ошибку
Главные новости:
Команда воронежских болельщиков победила со счетом 7:5.
На стадионе "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами болельщиков "Крыльев" и "Факела"
За призовой фонд конкурса 500 000 рублей боролись 32 участника из 27 городов России.
Самарец Сергей Василенко - лучший водитель троллейбуса в России
Будьте внимательны и осторожны!
13 августа местами в Самарской области ожидается сильный дождь
В «Палатке здоровья» каждый желающий сможет пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога.
На Некрасовском спуске набережной Самары состоится акция по ранней диагностике новообразований кожи
Пользователи жалуются на то, что у них не работает YouTube в домашней сети, но при этом с мобильной все в порядке. Они считают, что во всем виноваты провайдеры, из-за чего разрывают с ними договоры.
Тысячи абонентов разрывают договоры с операторами связи из-за деградации YouTube в России
Оборудование позволяет проводить УЗИ сердца, артерий, вен нижних конечностей, сосудов головы и шеи.
Специалисты Тольяттинской поликлиники №4 проводят исследования на современном ультразвуковом аппарате
Это крупнейшая отраслевая переводческая конференция на территории России и стран СНГ.
В губернии пройдет юбилейный общероссийский международный форум Translation Forum Russia 2024
Эксперты распределились по трем секциям: миграционная политика; охрана труда и государственная служба.
Эксперты «Команды развития» обсудили актуальные вопросы сферы занятости
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
1.43
EUR 95.18
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На стадионе "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами болельщиков "Крыльев" и "Факела"
Прошел 43-й Фестиваль сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области
Мероприятия Музея Рязанова 15-18 августа: приглашают самарцев и гостей города
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

57% покупателей не нужна отделка от застройщика

12 августа 2024 13:28
139
57% покупателей не нужна отделка от застройщика

Больше половины потенциальных покупателей жилья – 57,1% – не готовы покупать квартиру в новостройке с отделкой от застройщика. Их не устраивает качество ремонта и итоговая стоимость квартиры, которая вырастает за счет этой опции, свидетельствуют результаты последнего онлайн-голосования от IRN.RU.

Категорично против ремонта от застройщика выступили 57,1% проголосовавших. Но причины у всех разные. Большинство опрошенных – 34,2% – не устраивает качество отделки от застройщика. 15,3% аргументируют свое решением тем, что им важна низкая стоимость квартиры, а ремонт увеличивает ее. Еще 7,6% отказались от отделки, так как хотели бы сделать ремонт по своему вкусу.

Готовы купить квартиру с ремонтом от застройщика 42,9% ответивших. Но есть условия. Так, 19,5% могли бы рассмотреть такую покупку, если ремонт увеличит цену квартиры максимум на 5%. Переплатить не более 10% готовы 11,6% участников опроса. Таким образом, треть опрошенных (31,1%) могли бы рассмотреть вариант с отделкой только в том случае, если ремонт увеличит стоимость квартиры не более чем на 10%.

А 11,8% согласны заплатить за ремонт и больше 10% – «только бы не возиться самому».

При выборе самой отделки голоса участников другого онлайн-голосования наIRN.RU разделилась примерно поровну: 28,3% ответивших выбрали бы whitbox, 23,3% – отделку «под ключ», 22,3% – черновую. Купить квартиру с отделкой «под ключ» и кухней готовы 13,8%, а с полной меблировкой – 12,3%.

«Качество выполненного застройщиками ремонта действительно нередко оставляет желать много лучше, особенно в массовых сегментах. При этом за последние четыре года жильевыросло в цене в два раза, а рыночная ипотека сейчас недоступна. Закономерно, что в таких условиях покупатели квартир готовы отказаться от дополнительных опций. Но, возможно, в ближайшем будущем «ремонт в подарок» станет одним из способов застройщиков стимулировать продажи. На фоне высоких цен и заградительных ипотечных ставок спрос на жилье резко упал, что в перспективе будет давить на цены. Поэтому на рынке жилья могут появиться новые скидки, а также акции, в рамках которых застройщики предлагают покупателю больше за те же деньги», –комментирует руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
12 августа 2024  11:28
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
284
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
11 августа 2024  13:44
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
476
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
11 августа 2024  12:10
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
541
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
11 августа 2024  11:40
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
479
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
10 августа 2024  16:19
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
1464
Весь список