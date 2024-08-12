57% покупателей не нужна отделка от застройщика

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Больше половины потенциальных покупателей жилья – 57,1% – не готовы покупать квартиру в новостройке с отделкой от застройщика. Их не устраивает качество ремонта и итоговая стоимость квартиры, которая вырастает за счет этой опции, свидетельствуют результаты последнего онлайн-голосования от IRN.RU.

Категорично против ремонта от застройщика выступили 57,1% проголосовавших. Но причины у всех разные. Большинство опрошенных – 34,2% – не устраивает качество отделки от застройщика. 15,3% аргументируют свое решением тем, что им важна низкая стоимость квартиры, а ремонт увеличивает ее. Еще 7,6% отказались от отделки, так как хотели бы сделать ремонт по своему вкусу.

Готовы купить квартиру с ремонтом от застройщика 42,9% ответивших. Но есть условия. Так, 19,5% могли бы рассмотреть такую покупку, если ремонт увеличит цену квартиры максимум на 5%. Переплатить не более 10% готовы 11,6% участников опроса. Таким образом, треть опрошенных (31,1%) могли бы рассмотреть вариант с отделкой только в том случае, если ремонт увеличит стоимость квартиры не более чем на 10%.

А 11,8% согласны заплатить за ремонт и больше 10% – «только бы не возиться самому».

При выборе самой отделки голоса участников другого онлайн-голосования наIRN.RU разделилась примерно поровну: 28,3% ответивших выбрали бы whitbox, 23,3% – отделку «под ключ», 22,3% – черновую. Купить квартиру с отделкой «под ключ» и кухней готовы 13,8%, а с полной меблировкой – 12,3%.

«Качество выполненного застройщиками ремонта действительно нередко оставляет желать много лучше, особенно в массовых сегментах. При этом за последние четыре года жильевыросло в цене в два раза, а рыночная ипотека сейчас недоступна. Закономерно, что в таких условиях покупатели квартир готовы отказаться от дополнительных опций. Но, возможно, в ближайшем будущем «ремонт в подарок» станет одним из способов застройщиков стимулировать продажи. На фоне высоких цен и заградительных ипотечных ставок спрос на жилье резко упал, что в перспективе будет давить на цены. Поэтому на рынке жилья могут появиться новые скидки, а также акции, в рамках которых застройщики предлагают покупателю больше за те же деньги», –комментирует руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.