27 компаний в 2021-м получат разрешения на строительство в Самаре

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Администрация Самары вместе с представителями строительных компаний обсудила планы на 2021 год по строительству новостроек и введению в эксплуатацию жилья.

В этом году в областной столице планируется ввести больше 800 тысяч квадратных метров жилья. В 2021 году 27 компаний получат разрешение на строительство. Для соблюдения сроков строительства администрация готова оказать содействие застройщикам. Уточняется, что в старом городе разрешено строить отдельные здания высотой до 17 метров. Любое отклонение от нормы необходимо будет обсуждать на заседании градостроительного совета.



Глава Самары Елена Лапушкина вопрос застройки держит на особом контроле. От качества выполненной работы в полной мере зависит результат нацпроекта "Жильё и городская среда". По словам главы города, подобные встречи с представителями строительных компаний станут регулярными.



На совещании обсудили и ещё один социально значимый вопрос, который касается размещения детских садов в новостройках. Руководитель департамента строительства Сергей Шанов считает, что такое использование помещений должно быть продумано ещё на этапе проектирования. Не каждое помещение возможно переоборудовать под детский садик без нарушения санитарных норм, сообщает Сова.инфо.

- Целью сегодняшней встречи было детальное обсуждение планов по вводу жилья на 2021 год и ближайшую перспективу, возможных рисков, потенциальных проблем и тех вопросов, которые вызывают обоснованные опасения. Только в диалоге с застройщиками мы сможем добиться результатов по выполнению важнейших для нашего города и области показателей. Каждый должен четко понимать свою зону ответственности и работать на опережение. Мы готовы оказывать застройщикам максимальное содействие для введения жилых площадей с соблюдением четких сроков. Ведь за каждым объектом, каждым домом стоят люди - жители нашего города. Это особенно важно, - подчеркнула глава Самары.