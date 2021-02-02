Западные СМИ оценили безопасность и эффективность вакцины «Спутник V»

124

Ведущие западные средства массовой информации отреагировали на публикацию журнала The Lancet о результатах третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Во вторник, 2 февраля, СМИ отметили безопасность и эффективность вакцины, передают "Известия".

Британская газета The Guardian написала, что препарат имеет эффективность 91,6% против коронавирусной инфекции. Также издание сообщило о безопасности лекарства, отметив отсутствие серьезных побочных эффектов после вакцинации.

Американское издание Politico написало о том, что вакцинация в два этапа «Спутником V» может помочь создать более мощный иммунный ответ. Также в СМИ отметили, что российский препарат оказался эффективен и для людей старше 60 лет.

The Huffington Post (США) обращает внимание на то, что Россию критиковали за оперативное одобрение вакцины, однако результаты показали высокую эффективность препарата в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Американский телеканал CNN подчеркнул, что «Спутник V» показывает 100-процентный результат при тяжелых случаях коронавирусной инфекции, что демонстрируют результаты третьей фазы испытаний.

Центр имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 2 февраля сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, опубликованная статья доказывает эффективность и безопасность созданной в России вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что только три препарата в мире имеют эффективность, превышающую 91%, и российская разработка превосходит другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев