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За использование чужого QR-кода придется выложить крупную сумму

2 ноября 2021 10:50
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За использование чужого QR-кода придется выложить крупную сумму

Новые штрафы грозят нарушителям коронавирусных нововведений. За использование чужого QR-кода придется выложить крупную сумму. Такое же наказание грозит и тому, кто его предоставит. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на юриста Асада Юсуфова.

QR-код относится к личному документу, потому нарушителям грозит административная ответственность. По словам юриста, обоим участникам махинаций придется заплатить штраф в 5000 рублей.

«Наказание может получить как тот, кто выдал QR-код, так и тот, кто им незаконно пользуется. Если выяснится, что передача была добровольной, то хозяина и получателя будет ждать административный штраф в размере 5000 рублей», - пояснил Юсуфов.

Специалист отмечает, что соответствующий протокол на нарушителей могут составить только сотрудники правоохранительных органов. Такими полномочиями не обладают охранники ТЦ и магазинов. Они лишь могут зафиксировать сам факт произошедшего и вызвать полицию.

«Полиция должна составить протокол об административном правонарушении и назначить административное расследование, то есть вызвать и опросить само лицо, которое являлось носителем этого QR-кода, и того, на кого QR-код этот зарегистрирован», - передает слова юриста URA.RU.

Добровольно ли отдал свой QR-код его хозяин, выяснить, пожалуй, главное. Поскольку сейчас зачастую документ предоставляют в виде скриншота, его порой могут распространить и без спроса. 

Напомним, в Самарской области действуют коронавирусные ограничения до 7 ноября. Роспотребнадзор предложил их продлить, поскольку эпидситуация в области по-прежнему тяжёлая, пишет ГТРК Самара.

Теги: Коронавирус

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