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В Тольятти открывают новый ковидный госпиталь

23 сентября 2021 11:56
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В Тольятти открывают новый ковидный госпиталь

Койки развернут на базе онкологического корпуса тольяттинской горбольницы №5, при этом возможности учреждения по оказанию профильной медпомощи сохраняются. Об этом сообщил заместитель главного врача ТГКБ 5 Николай Каравашкин у себя на странице в «Фейсбуке» сегодня, 23 сентября.

Необходимость такого решения руководитель  объяснил крайней недостаточностью количества коек для оказания помощи пациентам с COVID-19, пишет Обозрение.

С завтрашнего дня на территории онкокорпуса, в режиме «красной зоны» будет развернуто три ковидных отделения общим количеством в 152 койки, из них 12 — реанимационные. При этом там же, в онкокорпусе, где находится дневной химиотерапевтический стационар, продолжится работа по онкологическому профилю.

На втором этаже будет работать круглосуточно коечное отделение химиотерапии. В корпусе будут соблюдены все эпидемиологические правила, входы в «чистую» и «грязную» зоны разделены.

Два онко-хирургических отделения переведены в многопрофильный корпус (810-ка), на 3-й и на 9-й этажи, где продолжат работать по своему профилю. Оборудование уже перемещено, операционные полностью подготовлены.

Главный врач ТГКБ 5 Алексей Кирсанов пояснил, что новые койки должны закрыть дефицит мест по ковидному профилю в медучреждении. Учитывая, что еще в Ставропольской ЦРБ будет развернуто порядка 70 коек — этого должно хватить на нынешний подъем заболеваемости.

По его словам, открытие «ковидных» коек не приведет к ухудшению ситуации с оказанием медпомощи онкологическим пациентам, напомнив, в больнице уже разворачивали ковидные отделения в онкокорпусе. В прошлый раз сохранялось только одно онко-хирургическое отделение и за частью операций и обследований пациентам приходилось обращаться в Самару, в областной онкодиспансер.

«Сейчас степень сокращения возможностей онкослужбы значительно меньше: мы сокращаем лишь по 10 коек в каждом отделении, эти потребности перекроем более интенсивной работой наших специалистов. Необходимости направлять пациентов в Самару не будет. Паллиативная служба как работала, так и будет работать. Онкополиклиника — тоже. Все обследования проводятся в прежнем объеме и ассортименте», — заверил Алексей Кирсанов.

 

 

Теги: коронавирус

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