В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19

36

16 апреля на базе Ставропольской центральной районной больницы открылся круглосуточный прививочный кабинет для вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Чтобы сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, жители могут обратиться в любое удобное время круглосуточно в поликлиническое отделение Ставропольской районной больницы по адресу г. Тольятти, ул. Автозаводское шоссе, 5, телефон - 8(8482)790451. С собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Это необходимо для получения в последующем сертификата о вакцинации. Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины.

Напомним, это уже второй круглосуточный прививочный пункт в регионе. Первый работает в Самаре на базе Самарской городской больницы № 4 по адресу улица Мичурина, 125, телефон – 8(846) 312 48 90.

Специалисты напоминают, чтобы защитить от опасного заболевания себя и близких, необходимо продолжать соблюдать простые меры профилактики (масочный режим, соблюдение социальной дистанции, для пожилых - режим самоизоляции) и пройти вакцинацию от COVID-19.