В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»

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Об этом стало известно в ходе областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Главный санитарный врач региона Светлана Архипова рассказала, что 17 января пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм «омикрон», еще несколько находятся на экспертизе.



Что известно об Омикрон-штамме?

Штамм "омикрон" распространяется очень быстро;

Тяжелое течение заболевания наблюдается у непривитых лиц;

Симптомы заражения напоминают грипп.



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