В Самарской области в праздничные дни будут работать пункты экспресс-тестирования на коронавирус

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В данных пунктах будут проводить тесты всем желающим жителям, не имеющим признаков простудного заболевания. С собой необходим паспорт.



Обращаем внимание, при наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники по телефону горячей линии 122.



Для диагностики применяют антигенные ИХА-тесты – их результат готов уже через 15 минут. Напомним, Правительством области выделено 92 млн рублей на закупку антигенных ИХА-тестов. Такие тесты также используют для быстрой дифференциальной диагностики на дому, в машине скорой помощи, в приемных отделениях больниц.



С информацией об адресах и графике работы пунктов можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте министерства в разделе "Карта пунктов экспресс-тестирования на COVID-19"



Кроме того, в этих пунктах все желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19, за исключением пункта в Новокуйбышевске.