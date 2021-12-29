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В Самарской области в праздничные дни будут работать пункты экспресс-тестирования на коронавирус

29 декабря 2021 12:30
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В Самарской области в праздничные дни будут работать пункты экспресс-тестирования на коронавирус

В данных пунктах будут проводить тесты всем желающим жителям, не имеющим признаков простудного заболевания. С собой необходим паспорт. 

Обращаем внимание, при наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники по телефону горячей линии 122.

Для диагностики применяют антигенные ИХА-тесты – их результат готов уже через 15 минут.  Напомним, Правительством области выделено 92 млн рублей на закупку антигенных ИХА-тестов. Такие тесты также используют для быстрой дифференциальной диагностики на дому, в машине скорой помощи, в приемных отделениях больниц. 

С информацией об адресах и графике работы пунктов можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте министерства в разделе "Карта пунктов экспресс-тестирования на COVID-19"

Кроме того,  в этих пунктах все желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19, за исключением пункта в Новокуйбышевске.

Теги: Коронавирус

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