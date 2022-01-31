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В Самарской области с 1 февраля вводятся дополнительные меры защиты от ковида

31 января 2022 18:37
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В связи с ростом заболеваемости во всех возрастных группах был принят ряд важных решений. 

В понедельник, 31 января, под председательством Дмитрия Азарова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. В связи с ростом заболеваемости во всех возрастных группах был принят ряд важных решений. 

Так, с 1 февраля пансионаты и детские дома региона переходят в режим обсервации. Сотрудники учреждений соцобслуживания будут работать вахтами по 14 дней. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что это непростой режим, и важно в этой ситуации поддержать трудовые коллективы и проконтролировать, чтобы все положенные выплаты были произведены своевременно, без сбоев.

Отдельное решение было принято по работе поликлиник. С завтрашнего дня в Самарской области будет приостановлено проведение диспансеризаций, плановых профосмотров и консультаций у узких специалистов. При этом ограничения не коснутся работы стационарных отделений: больницы продолжат работать в плановом режиме при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий. 

В связи с ростом заболеваемости среди детей вводится запрет на посещение несовершеннолетними мест массового пребывания: культурных и развлекательных учреждений. Ограничения будут действовать с 1 февраля по 14 февраля с возможностью продления сроков.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова предложила перевести учреждения дополнительного образования на дистанционный формат работы с целью минимизировать обмен вирусной нагрузкой между детьми и разорвать цепочки заражений. Изменения коснутся тех секций дополнительного образования, где есть смешение детей из разных учебных коллективов.

 

Теги: Коронавирус

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