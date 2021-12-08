В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом

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В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на это заболевание, которые проходят лечение на дому.



Дополнительный сервис для мониторинга состояния пациентов с COVID-19 и подозрением на это заболевание - сервис для общения с помощником в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram (@SamZdravbot) - minzdrav.samregion.ru/category/ssylki-na-chat-bot/



По итогам анкетирования, в случае фиксации ухудшения состояния пациента, врач амбулаторного центра связывается с пациентом по телефону, уточняет его состояние, при необходимости организует выезд бригады неотложной помощи.



Подключиться к чат-боту может любой желающий. Для регистрации в системе достаточно ввести свои контактные данные, сам опрос занимает не более двух минут.