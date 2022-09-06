В Самарской области подтверждено за сутки 1591 случай COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает:
на 06.09.2022 в регионе за сутки госпитализировано 114
пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки –7422, нарастающим итогом 7715354.
Подтверждено за сутки 1591 случай COVID-19:
- 519 в г. Самара
- 520 в г. Тольятти
- 58 в г. Сызрань
- 53 в г. Отрадный
- 66 в г. Новокуйбышевск
- 36 в Безенчукском районе
- 32 в г. Похвистнево
- 32 в г. Кинель
- 27 в Похвистневском районе
- 24 в Нефтегорском районе
- 19 в Ставропольском районе
- 19 в Волжском районе
- 14 в Большечерниговском районе
- 14 в Елховском районе
- 13 в Красноярском районе
- 13 в Приволжском районе
- 12 в Большеглушицком районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 10 в г. Жигулевск
- 9 в г. Чапаевск
- 8 в Сергиевском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в Хворостянском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Кинельском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
1402 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 189 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 417187 случаев коронавируса.
Скончались 7970 человек (нарастающим итогом), в том числе 3 за сутки.