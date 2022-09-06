В Самарской области подтверждено за сутки 1591 случай COVID-19

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает:

на 06.09.2022 в регионе за сутки госпитализировано 114

пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки –7422, нарастающим итогом 7715354.



Подтверждено за сутки 1591 случай COVID-19:

- 519 в г. Самара

- 520 в г. Тольятти

- 58 в г. Сызрань

- 53 в г. Отрадный

- 66 в г. Новокуйбышевск

- 36 в Безенчукском районе

- 32 в г. Похвистнево

- 32 в г. Кинель

- 27 в Похвистневском районе

- 24 в Нефтегорском районе

- 19 в Ставропольском районе

- 19 в Волжском районе

- 14 в Большечерниговском районе

- 14 в Елховском районе

- 13 в Красноярском районе

- 13 в Приволжском районе

- 12 в Большеглушицком районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 10 в г. Жигулевск

- 9 в г. Чапаевск

- 8 в Сергиевском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 6 в Хворостянском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Кинельском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

1402 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 189 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 417187 случаев коронавируса.

Скончались 7970 человек (нарастающим итогом), в том числе 3 за сутки.