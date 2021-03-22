В Самарский регион поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак

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В Самарскую область поступила партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции – 6600 доз. Вакцина доставлена в медицинские организации региона.

На сегодняшний день привито более 151 тысячи жителей Самарской области, из них завершили вакцинацию 97,5 тысяч человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка

от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122. Даже при отсутствии вакцины в поликлинике граждане могут оставить заявку на вакцинацию в листе ожидания. Такая возможность есть при любом способе записи. Как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.